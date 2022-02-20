Genç horozlar, Altınordu’yu puansız gönderdi A. Denizlispor Teknik Sorumlusu Taş; “Seriyi devam ettirdik” "Hemen hemen her maça farklı 11’lerle çıkmaya çalışıyorum"

TFF Gelişim U17 Ligi takımlarından A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Altınordu’yu 10 mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürdü.



TFF Gelişim U17 Ligi’nin 16’ncı haftasında kendi evinde grup 2’ncisi Altınordu ile karşılaşan A. Denizlispor, rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. Yakaladığı pozisyonlarını gole çevirmekte güçlük çeken A. Denizlispor, kaptan Hüseyin Deniz’in 90’ncı dakikada penaltından attığı gol ile maçı 10 kazanarak puanını 19’a çıkardı.



Takım kaptanı ve maçın tek golünü kaydeden Hüseyin Deniz, haklı bir galibiyet aldıklarına dikkat çekerek; “Maçın başından beri üstün oynayan taraf bizdik. Rakibimizin bir ya da iki pozisyonu var onlarda net değil. Maçın başından sonuna kadar baskın bir futbol oynadık. Rakipten daha fazla koştuk, bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Kaleciyle çarpışma sonucu dudağımda yaralanma oldu ama iyi durumdayım” dedi.



Karşılaşmanın her iki yarısında da rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyen genç horozların Teknik Sorumlusu Kürşat Taş ise, galibiyet serisini sürdürdükleri için mutlu olduklarını kaydederek; “90 dakika boyunca üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Bunu skora yansıtamadık ama son dakika aldığımız penaltı iyi oldu bizim için. Ama onun öncesinde direkten dönen, çizgiden çıkarılan toplarımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum hepsi birbirinden iyi oynadı. Buradan bütün takıma, yönetime, taraftara armağan olsun bu galibiyet” diye konuştu.



“Her hafta farklı bir kadro ile sahaya çıkıyorum”

İyi bir çıkış yaşadıklarına dikkat çeken Taş, şöyle konuştu:

“Takım olarak iyi bir çıkışımız vardı. Geçen hafta Manisa FK’yı deplasmanda yendik. Hafta içinde bu maça da iyi hazırlanmıştık. Özellikle rakibimizin orta sahayı yoğun kullandığını biliyorduk. Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Kazandığımız için mutluyuz önümüzde Menemen maçımız var, o maça odaklanacağız. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Hemen hemen her maça farklı 11’lerle çıkmaya çalışıyorum. Böylece hem bu ligin amacını yerine getirmiş oluyoruz hem de oyuncularımız kazanmış oluyoruz. Çocuklarımın bundan daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum”

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