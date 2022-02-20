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Traktörden düşen Burakcan, hayatını kaybetti

DHA

Traktörden düşen Burakcan, hayatını kaybetti


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, babasının kullandığı seyir halindeki traktörden düşen 5 yaşındaki Burakcan Algan, yaşamını yitirdi.
Olay, Doğanköy Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Salih Algan (40) yönetimindeki plakasız traktörle tarlasından evine giderken, yanında oturan 5 yaşındaki oğlu Burakcan Algan, dengesini kaybederek düştü. Burakcan Algan römorkun altında kaldı. Oğlunun düştüğünü fark eden baba Salih Algan, durarak acil sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi Burakcan Algan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri inceleme yaptı. Savcının yaptığı incelemesi sonrası Burakcan Algan'ın cenazesi otopsi içi Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Salih Algan, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Ramazan ÇETİN
2022-02-20 14:54:15

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