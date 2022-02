Doktor anneden hasta çocuklara kıtap hediyesi

PAÜ Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhan Meydan Acımış kızı için yazdığı 'Gece Perisi Kızıma Masallar' adını verdiği masal kitaplarını yataklı servislerde yatan çocuklarımıza hediye ederek onları sevindirdi.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları katında kitap dağıtımına Çocuk Kardiyoloji BD. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses de eşlik etti. Çocuklarla sohbet etme imkanı da bulan Doç. Dr. Acımış öncelikli bir anne olduğu için en başta kızının ve çocukların isteklerini düşünerek bu kitabı yazdığını, çocukların sevincine ortak olduğu için mutlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bu kez gece perisi bendim”

Yazdığı kitabı hakkında düşünceleri aktaran Doç. Dr. Acımış, “Gece Perisi adı ile basılan “Kızıma Masallar” kitabım bir süre önce çıktı. Kızını uyutmadan önce anlatılacak daha çok masal ihtiyacı duyan bir annenin kaleminden yazıldı. İşte o anne benim ve kitabın adı olan kızım ise şu an 20 yaşında üniversite öğrencisi. O henüz çocuktu ve ben onunla her gece masallar alemine giriş yapardık. Tanıdık masallar eşliğinde; ya kötü cadıyı kovalar ya da dev bir canavarı tek yumrukta deviren korkusuz kahramanın heyecanına tanık olurduk. Elbette gece perisi karanlık çöker çökmez bizi ziyaret eder, dünya masallarını başucumuza bırakır kızıma dinlemekten zevk aldığı renkli diyarlara sürüklerdi. Bu, ben ve kızım arasında her gün oynanan bir oyundu artık. Sonrasında bu oyun o kadar büyüdü ki; kızıma kendi sözcüklerimle kendi masallarımı anlatmaya başladım. Bunlar sonra yazıya dönüştü. Bu kez gece perisi bendim ve gün boyu uydurduğum masalları tek tek anlatmaya hazırdım. İçine ne varsa ekledim, uyku öncesinde onu her gece anne şefkatinde tatlı bir devri aleme çıkardım. Kızıma Masallar kitabını, çocukların dünyasına girmeyi arzulayan bir perinin hınzır marifetleri olarak görebilirsiniz” diye konuştu.

PAÜ Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise kutsal bir meslek olan doktorluğun yanı sıra çocuklar için güzel şeyler yapan herkesin kıymetli olduğunu söyledi ve yazarımıza başhekimlik makamında teşekkür belgesi verdi.

