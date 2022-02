Araba kiraladı, 2 yıl sonra icralık olunca evinin önündeki arabası gitti Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki arabasından oldu

Denizli’den 2 yıl önce araba kiralayan Lider Kızıl, imzaladığı senet yüzünden evinin önündeki arabasından oldu. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Kızıl, kiralama şirketinin kendisini dolandırdığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz’de yaşayan kokartlı turist rehberi Lider Kızıl, 2019 yılında bir iş için gittiği Denizli’de bir günlüğüne araç kiraladı. Sözleşme imzalayarak arabasını kiralayan Kızıl, ertesi gün aracı teslim ettiğinde sözleşmenin kendisine teslim edilmediğini iddia etti. 34 yaşındaki Lider Kızıl, "2019 yılında Denizli'de bir firmadan araç kiraladım, kiralama sözleşmesinin altında senet olduğu için açığa senet imzalamış oldum ve bu şekilde beni dolandırdılar" açıklamasında bulundu.

Araba kiralamasının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra icralık olduğunu ifade eden Kızıl, "2019'da arabayı kiraladım. 2021 Nisan'da yani tam tamına iki yıl sonra bir gün seslere uyandık. Bir baktık icra memuru ve jandarma hepsi başımızda. Ne olduğunu sorduk. Bize borcumuz olduğunu söylediler. Biz olayın şokuyla ne olduğunu anlamadan imzamın olduğu senedi gösterdiler. Kim olduğunu bilmediğim U.E. adında biri rent a car firmasına atmış olduğumuz imza neticesinde kendi arabamızı haciz edeceklerini söyledi. Bu süreçten sonra jandarmaya, polise gittik. Bize bunun artık hukuk sürecinde olduğunu dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmamız gerektiğini söylediler. Biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ama on aydır maalesef bir tek gelişme yok" diye konuştu.



"Olmayan bir borçtan borçlu çıktık"

Evinin kapısının önünde bulunan aracının haczedildiğini kaydeden Kızıl, "Aracımız şu an Köyceğiz'e yedieminde duruyor. Aradan 10 ay geçti ve artık çürümeye başladı. Elime ulaşan kağıtlarda icranın yapıldığına dair senedin örnekleri var. Bunun dışında biz de üç tane farklı farklı dava açtık. Menfi tespit davası, icra itiraz davası ve suç davası. İcra itiraz davası açtık. Gününde girmediğimiz için, itiraz etmediğimiz için davaları kaybettik. Dolayısıyla 61 bin lira olan borcumuz yasal faiziyle 65 bin lira olmuş. İcra itirazlara ret yediğimiz için 83 bin liraya çıktı. Olmayan bir borç için borçlu olduk" dedi.



"Benim gibi en az 200 kişi var"

Elinde arabasının yedek anahtarı ve ruhsatı ile kalakalan Kızıl, "Bizim herhangi bir şekilde hiç kimseye borcumuz yok. Sadece sözleşmenin altına attığım imza yüzünden bizi dolandırdılar. Bu olay olduğunda hemen Denizli'ye gittim. Bizim gibi mağdur olan kişiler var mı diye araştırdım. Bizi dolandıran kişiyi de araştırdım. Piyasada yaklaşık olarak 200 ve 250 kişi olduğu varsayılıyor ve toplamda 70 milyon gibi bir vurgundan bahsediyorlar. Arkadaşlar da benimle aynı durumda, onlarla hala görüşüyoruz. Hatta tüm mağdurlar ile dolandırıcılık adında birbirimizle irtibatta olabilmek için Whatsapp grubu kurduk" diye konuştu.



"Denizli dışından gelip benim gibi araba kiralayanlar da var"

Kendisi gibi şehir dışından gelip de Denizli'de araba kiralayan kişilerin de dolandırıldığını iddia eden Kızıl, "Grupta şu an yaklaşık olarak 20 kişi var. Bizimle aynı hepsi bu bulabildiğimiz kişiler. Bu insanlar çoğunluğu Denizli'de olmak üzere farklı illerde de yaşayanlar var. Ama farklı illerde yaşayıp da Denizli'ye tatile gidip araç kiralayanlar da aynı vaziyette karşılaştıkları için aynı durumdalar" dedi.



"Araç kiralamak isteyenler dikkat etsin"

Dolandırıldığını iddia eden Kızıl, yaptığının hata olduğunu kabul edip ve kendisi gibi başkalarının da mağdur olmaması için uyarılarda bulunarak, "Araç kiralarken kesinlikle kontratın altında bir senet olduğu unutulmamalı ve araç teslim edilirken kesinlikle geri alınmalı. Aracın tesliminin ardından herhangi bir trafik borcu gelme ihtimaline karşı senedi bir süre ellerinde tutmak isteyebiliyorlar. Buna da kesinlikle inanılmamalı ve senet geri alınmalı. Çünkü günümüz teknolojisinde herhangi bir borç direkt internet üzerinden kayıtlara yansıyor" ifadelerini kullandı.



"Psikolojimiz bozuldu"

Olayın ardından ailecek psikolojilerinin bozulduğunu kaydeden Lider Kızıl'ın annesi Arife Kızıl ise şunları söyledi:

"Bu olayda çocuğumun dolandırıldığına inanıyorum. Sözleşme diyerek senede imza attırmışlar, o da bilmeden imzasını atmış. Bu sahtekarlığı bence zaten önceden planlamışlar. Konuyu aceleye getirmişler. Kağıdı da bilerek vermemişler. Benim çocuğumun oradan otobüsle eve geldiğinin ispatı var. Hakkımızı yediler. Hukuki yoldan hakkımızı arıyoruz ama daha bir sonuca ulaşamadık. 10 aydır mahkememiz sürüyor. Arabamızı kullanamıyoruz. Başta çocuğum olmak üzere hepimizin psikolojisi bozuldu. Bizim tek dileğimiz adalet yerine bulsun. Böyle kişiler bir daha başkalarının canını yakmasın. Zaten çok kişileri dolandırmış, bu planlı bir şekilde yapmış bu kişi. Rent a car firması Denizli'de ve sahibi de U.E. isminde biri. Ama şu an hiçbir yerde bulunamıyor. Neden bulunamıyor anlamıyorum."



Anne Arife Kızıl yetkililerden konu hakkında yardım isteyerek, "Benim yetkililerden bir tek ricam var. Adalet Bakanımız ve devlet yetkililerimizden yardım istiyorum. Biz adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmasınlar. Benim çocuğumun hakkını arasınlar. Lütfen rica ediyorum" dedi.

