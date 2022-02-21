Sahte çek operasyonunda 4 tutuklama

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli dört ilde sahte çek düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Sahte çek düzenlemek suretiyle resmi belgede sahtecilik-nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada sonucu Denizli merkezli Manisa, Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mehmet Emin Bozkurt, Mehmet Üyünük, Coşkun Çelik ve Kadir Esmer tutuklandı. Ahmet A. ile Erdi Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-02-21 21:12:36



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