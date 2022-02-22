Bel sağlığı için uzmanlar uyardı Ani ve yanlış hareketler bel ağrısına neden oluyor

Çamaşır asmaktan ayakkabı bağlamaya, yük kaldırmaktan yataktan kalkmaya kadar günlük hayatta yapılan en basit hareketlerin dikkat edilmediği takdirde bel rahatsızlıkları için risk faktörü oluşturduğunu belirten Prof. Dr. İlker Solmaz, bel ağrılarından korunmak için evde ve iş yerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



Günlük hayatta yapılan hareketler, dikkat edilmediği zaman ilerleyen yaşlarda bel rahatsızlıklarına zemin oluşturabiliyor. Bir işi hemen halletmeye çalışmak için yapılan ani ya da yanlış hareketler belde zorlanmaya neden olurken, yürümeyi hatta oturmayı bile zorlaştırabiliyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Solmaz, evde, iş yerinde ve dışarıda bel sağlığını korumak için neler yapılabileceğini sıraladı.



“Hızlı çalışmak bel ağrısını tetikleyebilir”

Yanlış yapılan hareketlerin ve ağır yük kaldırmanın bel ağrısını tetikleyebileceğini belirtten Prof. Dr. İlker Solmaz, “Evde bir yükü kaldırmadan önce ağırlığını kestirmeye çalışmalısınız, eğer beli zorlayacak ve kaldıramayacağınız bir yük ise çevrenizden destek almalısınız. Yükü belden yukarıya doğru kaldırmaya hızlı çalışmak bel ağrısını tetikleyebilir. Yükü kaldırırken dizler bükülerek ya da çökerek kaldırılmalıdır. Çamaşır asarken yukarıya doğru uzanmak ve beli germek bel ağrılarına sebep olabilir. Çamaşır asarken ani bir eğilme ya da yukarı uzanma bel bölgesindeki bağların, tendonların hatta kasların gerilmesine neden olabilir” dedi.



“Bilgisayar kullananlar için dik pozisyonda durmak önemli”

Genellikle bilgisayar başında saatlerce oturanların doğru bir pozisyonda oturması ve belli bir süreden sonra hareket edilmesini gerektiği konusunda uyaran Prof. Dr. Solmaz, “Bilgisayar kullananlar için dik pozisyonda durmak önemli. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılması istemediğimiz bir durum, 30 ila 40 dakika arasında bir sürede oturma pozisyonu değiştirilmeli. Bilgisayar ve sandalye mesafesi doğru ayarlanmalı, bilgisayarda iş yapmak için bel öne doğru bir pozisyonda olmamalıdır” diye konuştu.



“Kalça ve dizleri bacaklara çekerek yatmak bel ve boyun için sağlıklı”

Yataktan kalkarken doğru bir pozisyonda hareket edilmesinin bel ve boyun sağlığı açısından daha sağlıklı olduğuna değinen Prof. Dr. Solmaz, “Yataktan kalkarken yana dönülmeli, ellerden destek alınarak bacaklar kıvrılır pozisyonda kalkılmalıdır. Yatmak için de yine bu işlemi tersten uygulamalı, önce yatağa oturulmalı yana dönülmeli ve uzanılmalıdır. Yüzüstü ve sırtüstü dümdüz yatmak yerine kalça ve dizleri bacaklara çekerek yatmak bel ve boyun sağlığı açısından daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Daha çok destekleyen sporlar yapılmalı”

İnsan vücudunda belin soğuk ve ani ısı değişikliğinden kaçınarak sürekli sıcak tutulmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Solmaz, “Ayakkabıları çömelerek ya da yüksek bir cismin üzerine basarak bağlamak bel sağlığı için faydalıdır. Otomobil kullananların çok sık yaptığı bir hata var. Otomobil kullanırken koltuk dik pozisyonda tutulmalı, direksiyona eğilerek kullanılmamalıdır. Çok yüksek topuklu ya da düz tabanlı ayakkabılar yerine orta boy topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hareketlerden kaçınılmalı, günlük yürüyüşler ve yapılabiliyorsa yüzme ve pilates gibi bel sağlığını diğer sporlara nazaran daha çok destekleyen sporlar yapılmalıdır. Bel, soğuktan ve ani ısı değişikliklerinden etkilenir o yüzden bel sıcak tutulmalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.