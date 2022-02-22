Bel sağlığı için uzmanlar uyardı Ani ve yanlış hareketler bel ağrısına neden oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bel sağlığı için uzmanlar uyardı Ani ve yanlış hareketler bel ağrısına neden oluyor

İHA

Çamaşır asmaktan ayakkabı bağlamaya, yük kaldırmaktan yataktan kalkmaya kadar günlük hayatta yapılan en basit hareketlerin dikkat edilmediği takdirde bel rahatsızlıkları için risk faktörü oluşturduğunu belirten Prof. Dr. İlker Solmaz, bel ağrılarından korunmak için evde ve iş yerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Bel sağlığı için uzmanlar uyardı Ani ve yanlış hareketler bel ağrısına neden oluyor

Çamaşır asmaktan ayakkabı bağlamaya, yük kaldırmaktan yataktan kalkmaya kadar günlük hayatta yapılan en basit hareketlerin dikkat edilmediği takdirde bel rahatsızlıkları için risk faktörü oluşturduğunu belirten Prof. Dr. İlker Solmaz, bel ağrılarından korunmak için evde ve iş yerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Günlük hayatta yapılan hareketler, dikkat edilmediği zaman ilerleyen yaşlarda bel rahatsızlıklarına zemin oluşturabiliyor. Bir işi hemen halletmeye çalışmak için yapılan ani ya da yanlış hareketler belde zorlanmaya neden olurken, yürümeyi hatta oturmayı bile zorlaştırabiliyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlker Solmaz, evde, iş yerinde ve dışarıda bel sağlığını korumak için neler yapılabileceğini sıraladı.

“Hızlı çalışmak bel ağrısını tetikleyebilir”
Yanlış yapılan hareketlerin ve ağır yük kaldırmanın bel ağrısını tetikleyebileceğini belirtten Prof. Dr. İlker Solmaz, “Evde bir yükü kaldırmadan önce ağırlığını kestirmeye çalışmalısınız, eğer beli zorlayacak ve kaldıramayacağınız bir yük ise çevrenizden destek almalısınız. Yükü belden yukarıya doğru kaldırmaya hızlı çalışmak bel ağrısını tetikleyebilir. Yükü kaldırırken dizler bükülerek ya da çökerek kaldırılmalıdır. Çamaşır asarken yukarıya doğru uzanmak ve beli germek bel ağrılarına sebep olabilir. Çamaşır asarken ani bir eğilme ya da yukarı uzanma bel bölgesindeki bağların, tendonların hatta kasların gerilmesine neden olabilir” dedi.

“Bilgisayar kullananlar için dik pozisyonda durmak önemli”
Genellikle bilgisayar başında saatlerce oturanların doğru bir pozisyonda oturması ve belli bir süreden sonra hareket edilmesini gerektiği konusunda uyaran Prof. Dr. Solmaz, “Bilgisayar kullananlar için dik pozisyonda durmak önemli. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılması istemediğimiz bir durum, 30 ila 40 dakika arasında bir sürede oturma pozisyonu değiştirilmeli. Bilgisayar ve sandalye mesafesi doğru ayarlanmalı, bilgisayarda iş yapmak için bel öne doğru bir pozisyonda olmamalıdır” diye konuştu.

“Kalça ve dizleri bacaklara çekerek yatmak bel ve boyun için sağlıklı”
Yataktan kalkarken doğru bir pozisyonda hareket edilmesinin bel ve boyun sağlığı açısından daha sağlıklı olduğuna değinen Prof. Dr. Solmaz, “Yataktan kalkarken yana dönülmeli, ellerden destek alınarak bacaklar kıvrılır pozisyonda kalkılmalıdır. Yatmak için de yine bu işlemi tersten uygulamalı, önce yatağa oturulmalı yana dönülmeli ve uzanılmalıdır. Yüzüstü ve sırtüstü dümdüz yatmak yerine kalça ve dizleri bacaklara çekerek yatmak bel ve boyun sağlığı açısından daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Daha çok destekleyen sporlar yapılmalı”
İnsan vücudunda belin soğuk ve ani ısı değişikliğinden kaçınarak sürekli sıcak tutulmasının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Solmaz, “Ayakkabıları çömelerek ya da yüksek bir cismin üzerine basarak bağlamak bel sağlığı için faydalıdır. Otomobil kullananların çok sık yaptığı bir hata var. Otomobil kullanırken koltuk dik pozisyonda tutulmalı, direksiyona eğilerek kullanılmamalıdır. Çok yüksek topuklu ya da düz tabanlı ayakkabılar yerine orta boy topuklu ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hareketlerden kaçınılmalı, günlük yürüyüşler ve yapılabiliyorsa yüzme ve pilates gibi bel sağlığını diğer sporlara nazaran daha çok destekleyen sporlar yapılmalıdır. Bel, soğuktan ve ani ısı değişikliklerinden etkilenir o yüzden bel sıcak tutulmalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır resmediyor Yarım asırdır düşlerini süslüyor
YEREL HABERLER Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır ...
Aşıklar Denizlililer için çalıp söyledi 20 ozan türkü söyledi, dinleyenleri mest oldu
YEREL HABERLER Aşıklar Denizlililer için çalıp söyledi 20 ozan türkü ...
Denizli Devlet Hastanesi’ne yeni bölüm
YEREL HABERLER Denizli Devlet Hastanesi’ne yeni bölüm
Teknofest 2022 Denizli Hazırlık Çalıştayı yapıldı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Denizlili olarak her alanda varlığınızı ispat etmeniz gerekiyor”
YEREL HABERLER Teknofest 2022 Denizli Hazırlık Çalıştayı yapıldı İl ...
Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu
YEREL HABERLER Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon ...
Şair doktorun imza gününe yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şair doktorun imza gününe yoğun ilgi
Sahte çek operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte çek operasyonunda 4 tutuklama
Uyuşturucu hap ve para asma tavandan çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap ve para asma tavandan çıktı
Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele geçirildi Alkol kaçakçılığı suçlarından 4 şüpheli, tütün kaçakçılığından 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele ...
Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı
Denizli merkezli 4 ilde sahte çek operasyonu: 4 tutuklu
YEREL HABERLER Denizli merkezli 4 ilde sahte çek operasyonu: 4 ...
FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si ...
Asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para çıktı
YEREL HABERLER Asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para ...
Denizli’de aranan 144 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de aranan 144 şüpheli tutuklandı
Denizli'de 1 haftada 94 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 94 trafik kazası meydana geldi
Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 TL’ye satılıyor
YEREL HABERLER Denizli Horozunun yumurtası yurt dışına tanesi 50 ...
Araba kiraladı, 2 yıl sonra icralık olunca evinin önündeki arabası gitti Bir günlüğüne araba kiraladı, evinin önündeki arabasından oldu
YEREL HABERLER Araba kiraladı, 2 yıl sonra icralık olunca evinin ...
Doktor anneden hasta çocuklara kıtap hediyesi
YEREL HABERLER Doktor anneden hasta çocuklara kıtap hediyesi
Çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar öldü
YEREL HABERLER Çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar öldü
Pamukkale’de hobi kursları ilgi görüyor
YEREL HABERLER Pamukkale’de hobi kursları ilgi görüyor
Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı öncesi aşıklardan Başkan Zolan’a ziyaret Başkan Osman Zolan: “Beş bin yıllık kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Denizli 9. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı öncesi ...
Ülkü Ocakları Turnuvasında şampiyon belli oldu
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Turnuvasında şampiyon belli oldu
Başkan Güngör, Bakan Pakdemirli'nin Denizli ziyaretini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Güngör, Bakan Pakdemirli'nin Denizli ...
Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları devam ediyor Eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya 23 Şubat’ta Denizli’de
YEREL HABERLER Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.