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Denizli'de 'Erişilebilirlik Logosu’nun tanıtımı yapıldı

İHA

Denizli'de 'Erişilebilirlik Logosu’nun tanıtımı yapıldı

Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için uygun olduğuna karar verilen Erişilebilirlik Logosu’nun lansman töreni yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Öncü’nün video konferans yöntemiyle teşrif ettiği ve Vali Yardımcımız Abdullah Etil, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Kadriye Özer Bici’nin katılımıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak Erişilebilirlik Logo Lansman Töreni yapıldı. Tören sonrası Erişilebilirlik Belgesi olan tüm illerde olduğu gibi ilimizde de Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında erişilebilirlik bayrağı asılarak program tamamlandı.

Bundan sonra Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde Erişilebilirlik Logosu kullanılabilecek.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Erişilebilirlik, herkesin istediği her hizmete her yerde, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Toplumsal yaşama dahil olabilmek için konutlardan, eğitim kurumlarına, sağlık kuruluşlarına, iş yerlerine; açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma araçlarına ulaşmak; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, her türlü kaynaktan yayınlanan bilgiye ulaşmak gerekir. Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç, bağımsız yaşamın temel şartıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından kamu kullanımına açık binalar, açık alanlar ve toplu taşıma araçları düzenli olarak denetlenmektedir.
Ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareket kısıtlılığı yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine hayatlarını kolaylaştıran bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansör, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar, Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir. Denizli Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında denetimler devam etmekte olup 2 kamu kurumu binası Erişilebilirlik Belgesi almaya uygun bulunmuştur. Erişilebilirlik alanında yürütülen çalışmalar, 2022 yılında da toplumsal farkındalığın artırılmasına ve alandaki çalışmaların teşvik edilmesine yönelik ivme kazanarak devam edecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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