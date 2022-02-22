CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere 24 Şubat Perşembe Günü Denizli’ye geliyor.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlui 24 Şubat Perşembe günü sivil toplum kuruluşları, meslek odası başkanları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, görüş, öneri ve sıkıntılarını dinleyecek. Denizli’ye değer katmış kanaat önderleri buluşacak olan Kılıçdaroğlu, daha sonra Merkezefendi Belediyesi’nin açılışları yanı sıra Babadağ, Bozkurt, Honaz ve Serinhisar belediyelerinin proje ve açılışlarını yapacak. Denizli’de kadınlar ve gençlerle de buluşacak olan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kentten ayrılacak.

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