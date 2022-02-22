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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor

İHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere 24 Şubat Perşembe Günü Denizli’ye geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlui 24 Şubat Perşembe günü sivil toplum kuruluşları, meslek odası başkanları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, görüş, öneri ve sıkıntılarını dinleyecek. Denizli’ye değer katmış kanaat önderleri buluşacak olan Kılıçdaroğlu, daha sonra Merkezefendi Belediyesi’nin açılışları yanı sıra Babadağ, Bozkurt, Honaz ve Serinhisar belediyelerinin proje ve açılışlarını yapacak. Denizli’de kadınlar ve gençlerle de buluşacak olan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kentten ayrılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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