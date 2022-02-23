Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat

İHA

Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat

Tiroid nodüllerinin toplumda sıkça görülen tiroid bezi içi kitleler olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doktoru Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, erken teşhis için uyardı.
Özellikle kadınlarda olmak üzere toplumda yaygın olarak görülen tiroid hastalıklarında erken teşhis ile riskli durumu ortadan kaldırmak mümkündür. Tiroid hormonları fazla çalışıyorsa zayıflama, sinir, çarpıntı gibi belirtiler gözlemlenirken düzenli çalışmamasının kilo problemine neden olabileceğini belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doktoru Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya ,“Tiroid biyopsisinin halk arasında bilinenin aksine vücuda herhangi bir zararı yoktur. Olan nodülü kötüleştirmez ve kanserli nodülü yaymaz. Tiroid biyopsisi poliklinikte lokal anestezi ile yapılabilen basit bir işlemdir. Tiroid nodülleri farklı yapıda ve farklı büyüklükte olabilmektedir. Tiroid nodülleri özellikle kadınlarda sıklıkla görülürken, iyot eksikliği olan kişilerde, radyasyon maruziyeti olan kişilerde ve genetik yatkınlığı olanlarda daha sık görülmektedir. Birçok kişide görülen bu nodüllerin bir kısmı zararsız ve iyi huylu olabildiği gibi bir kısmı da kanser potansiyeli taşıdığından dolayı önem arz etmektedir” şeklinde bilgi verdi.

“Yükselen tiroid hormon seviyelerinin neticesinde çarpıntı, terleme, kilo kaybı gibi sorunlara sebep olabilmektedir”
Boyun bölgesinde ağrı, nefes almada güçlük, boyunda şişliğin tiroid belirtileri arasında olduğunu belirten Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, “Tiroid nodüllerinin belli başlı bazı belirtileri şu şekilde gözlemlenmektedir. Boyunda şişlik ve ele gelen kitle, seste kısıklık ve çatallaşma yaşanması, nefes almada ve yutmada güçlük, boyun bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi tiroid nodüllerinin belli başlı belirtileri arasındadır. Aynı zamanda hormon salgılayarak tiroid hormonlarının seviyelerinin yükselmesine ve bu yükselen hormon seviyelerinin neticesinde çarpıntı, terleme, kilo kaybı, sinirlilik, kalp ritim bozuklukları ve kemik erimesi gibi bir takım ilave sorunlara da neden olmaktadır. Bu şikayetlerle gelen hastaların değerlendirilmesinde ilk olarak tiroid fonksiyon testleri ve ultrasona bakılmaktadır. Tiroid fonksiyon testi sonuçlarında bir bozukluk varsa özellikle yükselme saptanırsa bu tür hastalarda ileri tetkik olarak sintigrafi de isteyebilmekteyiz” dedi.
“Tiroid biyopsisinin halk arasında bilinenin aksine vücuda herhangi bir zararı yoktur. Olan nodülü kötüleştirmez e kanserli nodülü yaymaz”
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doktoru Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, “Tiroid ultrasonu nodülleri saptamada isteyeceğimiz ilk testlerden biridir. Tiroid ultrasonuyla bazı nodüllerin şüpheli ve iyi huylu olduğunu düşündüren özellikler saptanabilmektedir. Nodülün sınırlarının düzenli olması, ekojenitesinin artmış olması genelde iyi huylu nodüller olarak belirlenir. Nodül sınırlarının düzensiz olması, ekojenitesinin düşük olması, içerisinde mikrokalsifikasyon ve merkezi kanlanmanın artmış olması genellikle kötü huylu olduğunu düşündüğümüz nodüllerde görülmektedir. Yine sintigrafi ile tetkik ettiğimiz sıcak diye tabir ettiğimiz fonksiyon gösteren nodüllerde kanser riski çok düşüktür. Şüpheli olduğu düşünülen nodüllere mutlaka biyopsi yapılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Biyopsi de bu nodüller iyi huylu olarak ya da şüpheli ve manin saptanabilmektedir. Şüpheli ve manin olarak saptadığımız nodüller için cerrahi müdahale önermekteyiz. İyi huylu olduğunu düşündüğümüz nodülleri düzenli yapılan tetkikler ve kontrollerle takip etmekteyiz. Tiroid biyopsisinin halk arasında bilinenin aksine vücuda herhangi bir zararı yoktur. Olan nodülü kötüleştirmez ve kanserli nodülü yaymaz. Poliklinikte lokal anestezi ile yapılabilen basit bir işlemdir. Tiroid hastalıklarında önemli olan kontrollerin düzenli olarak yapılmasıdır. Özellikle iyi huylu nodüllerin yapılarındaki ihtimal değişikleri takip etmekte fayda vardır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su motoru ve kablo hırsızları kaçamadan yakalandı
YEREL HABERLER Su motoru ve kablo hırsızları kaçamadan yakalandı
Engelli sporcu, 140 kilo kaldırarak engelsiz rakiplerini geçti Tomruk düşmesi sonucu sol bacağını kaybeden Hakan Dağ, başarılarına devam ediyor
YEREL HABERLER Engelli sporcu, 140 kilo kaldırarak engelsiz ...
Uyuşturucu satan 3 kadın kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satan 3 kadın kıskıvrak yakalandı
Öğrencilerde oyun bağımlılığı üreten içerikler en aza indirilecek
YEREL HABERLER Öğrencilerde oyun bağımlılığı üreten içerikler en aza ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor
Denizlili akrabalar arasında Muğla’da silahlı saldırı: 1ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizlili akrabalar arasında Muğla’da silahlı ...
Denizlili engelli sporcudan büyük başarı
YEREL HABERLER Denizlili engelli sporcudan büyük başarı
Denizli'de 'Erişilebilirlik Logosu’nun tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Denizli'de 'Erişilebilirlik Logosu’nun tanıtımı ...
Pamukkale'de üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor Anafartalar Muhtarı Ekrem Demir: “9 aydır telefonum şikayet üzerine çalmıyor”
YEREL HABERLER Pamukkale'de üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ...
Bel sağlığı için uzmanlar uyardı Ani ve yanlış hareketler bel ağrısına neden oluyor
YEREL HABERLER Bel sağlığı için uzmanlar uyardı Ani ve yanlış ...
Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır resmediyor Yarım asırdır düşlerini süslüyor
YEREL HABERLER Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır ...
Aşıklar Denizlililer için çalıp söyledi 20 ozan türkü söyledi, dinleyenleri mest oldu
YEREL HABERLER Aşıklar Denizlililer için çalıp söyledi 20 ozan türkü ...
Denizli Devlet Hastanesi’ne yeni bölüm
YEREL HABERLER Denizli Devlet Hastanesi’ne yeni bölüm
Teknofest 2022 Denizli Hazırlık Çalıştayı yapıldı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Denizlili olarak her alanda varlığınızı ispat etmeniz gerekiyor”
YEREL HABERLER Teknofest 2022 Denizli Hazırlık Çalıştayı yapıldı İl ...
Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon oldu
YEREL HABERLER Engelli sporcu, engelsiz rakiplerini geçerek şampiyon ...
Şair doktorun imza gününe yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şair doktorun imza gününe yoğun ilgi
Sahte çek operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte çek operasyonunda 4 tutuklama
Uyuşturucu hap ve para asma tavandan çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap ve para asma tavandan çıktı
Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele geçirildi Alkol kaçakçılığı suçlarından 4 şüpheli, tütün kaçakçılığından 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kaçakçılık operasyonunda binlerce ürün ele ...
Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 15 şüpheli tutuklandı
Denizli merkezli 4 ilde sahte çek operasyonu: 4 tutuklu
YEREL HABERLER Denizli merkezli 4 ilde sahte çek operasyonu: 4 ...
FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2’si ...
Asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para çıktı
YEREL HABERLER Asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para ...
Denizli’de aranan 144 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de aranan 144 şüpheli tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.