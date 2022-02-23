Hocalı Katliamı’nın yıl dönümünde Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Denizli’ye geldi

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Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü için Hocalı Anıtı’nı ziyaret etmek üzere Denizli’ye gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Vali Vekili Dr. Adem Uslu’yu makamında ziyaret ederek, Denizli’nin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgiler aldı.



Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü münasebetiyle Hocalı Anıtı’nı ziyaret etmek üzere Denizli’ye gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ve beraberindeki heyet Vali Vekili Dr. Adem Uslu’yu Valilik makamında ziyaret etti. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Vekili Uslu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Mammadov ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Denizli’nin sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgiler verdi. Vali Vekili Uslu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi’ne ziyaretlerinin anısına ‘Yatağan Kılıcı’ hediye etti.

Ziyaretin ardından heyet, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı AzerbaycanKarabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı’nı ziyaret edecek.

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