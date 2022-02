Büyükelçi Mammadov: “Denizli bizim için özel bir vilayet” Azerbaycan Büyükelçisi’nden Başkan Zolan’a ziyaret

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Denizli’deki kişi ve kurumların Azerbaycan hassasiyetinin kendileri için bir şeref olduğunu vurgulayan Mammadov, “Denizli bizim için özel bir vilayet” dedi.



Bir dizi program için Denizli’ye gelen Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ve beraberindeki heyet Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ziyarette yaptığı konuşmada, Denizli’nin Azerbaycan için çok özel bir kent olduğunu ve karşılıklı ilişkilerin daha da gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Büyükelçi Mammadov, “Denizli bizim için özel bir vilayet, Azerbaycan için her zaman önemlidir. Denizli, coğrafi olarak çok güzel bir memleket. Denizli’de, Azerbaycan’la ilgili insanların, kurumların hassasiyeti bizim için bir şereftir” dedi. İki ülke arasındaki bir millet iki devlet anlayışının ilişkilerde egemen olduğunu anlatan Büyükelçi Mammadov, “TürkiyeAzerbaycan ilişkileri örnek bir modeldir. Biz bir millet, iki devletiz. Halklarımızın isteği devletlerimizi yöneten insanların düşünceleriyle örtüşüyor. Halklarımızın birbirine olan sevgi, saygı ve kardeşliği her iki devlet başkanımız tarafından onurla devam ettiriliyor. Denizli ile karşılıklı iş ilişkilerini de artırmak için çalışacağız. Örnek ilişkilerimizde Denizli’nin de payı olsun. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Hocalı Katliamı bizleri derinden üzdü”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Reşad Mammadov ve beraberindekileri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Denizli'nin Azerbaycan’a derin bir sevgi duyduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Denizli, ülkesine bayrağına sahip çıkan, ecdadına geçmişine, kardeşliğe, özellikle Azerbaycan kardeşliğine değer veren insanların olduğu bir şehir. Çok acılar yaşandı, özellikle Karabağ’da. Hocalı Katliamı bizleri derinden üzdü. Ama çok şükür bugün Azerbaycan başarıya ulaştı. Tebrik ederim zaferinizi kutluyorum” dedi.



“Kardeşliğimiz her geçen gün pekişiyor”

Ermenilerin 1992’de yaptığı soykırımın unutulmaması için AzerbaycanKarabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtını yaptıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, “2016 yılında bu kardeşliğin pekişmesi, aynı zamanda Ermenilerin yaptığı soykırımın unutulmaması için Hocalı Soykırım anıtını yaptık. 120 bin metrekarenin üzerindeki parkımıza AzerbaycanKarabağ Parkı ismini koyduk. 2016 yılında Meclis kararımızı almıştık. O kararımız her geçen gün daha anlamlı hale geliyor ve vatandaşlarımız tarafından da o Soykırım Anıtı görüldükçe bilinç gelişiyor, kardeşliğimiz güçleniyor. Gençlerimize de o ruhu, bilinci aşılamış oluyoruz” diye konuştu. Başkan Zolan ziyaretin anısına Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov’a Hocalı Soykırımı Anıtı fotoğrafını hediye etti.

