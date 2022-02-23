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Azerbaycan Büyükelçisi'nden Hocalı Soykırımı Anıtı'na kırmızı karanfil

DHA

Azerbaycan Büyükelçisi'nden Hocalı Soykırımı Anıtı'na kırmızı karanfil


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)AZERBAYCAN'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Denizli´de, AzerbaycanKarabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, 2016 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Hocalı Soykırımı anısına yaptırdığı AzerbaycanKarabağ Parkı ile Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti. Mammadov'a, Denizli Vali Vekili Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, beraberindekiler ve öğrenciler eşlik etti.
'BU ANITLARI NEFRETİ ARTIRMAK İÇİN KOYMUYORUZ'
Burada konuşan Büyükelçi Mammadov, Denizli'nin Azerbaycan'a duyduğu sevgi ve saygı anlayışı nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Türk milletinin can kardeşi olan Azerbaycan halkı Hocalı ve Karabağ'la ilgili meselelere çok hassasiyetle yaklaşıyor. Türkiye'den ve Denizli'den bunun karşılığını görmek, tek millet olan iki devletin halkı arasında sevgi ve saygının artmasına sebep oluyor. Bu anıtları nefreti artırmak için koymuyoruz. Her bir milletin içerisinde iyi insanlar da kötü insanlar da var. Şunu bilmeliyiz ki; insanlığa karşı yapılmış Hocalı gibi soykırımlar bir daha yapılmasın" dedi.
'BU CİNAYETLERİ İŞLEMİŞ KİŞİLER HALA SAĞDIR'
Hocalı Soykırımı'na imza atanların hala sağ olduğunu ve yargılanmadığına vurgu yapan Mammadov, "Bunların önüne geçmek için genç nesillere, bunu her zaman öğretmeliyiz. Buna adalet istemeliyiz. Bu cinayetleri işlemiş kişiler hala sağdır. Bu cinayeti işlemiş kişilerin bazıları hala hükümettedir. Bu cinayeti işleyenlerin bazıları hala dolaşmaktadır. İşledikleri suçun cezasını almalarını talep etmeliyiz" dedi.
'30 YIL GEÇSE DAHİ HOCALI'DA YAŞANANLARI UNUTMAYACAĞIZ'
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise aradan 30 yıl geçse de Hocalı'da yaşananları unutmadıklarını ifade ederek, "Bir millet, iki devletiz. Sizlerin hissettiği acıyı biz de hissediyoruz. Sizlerin duyduğu sevinci biz de yaşıyoruz. Hocalı soykırımını, çocuk, kadın, yaşlı demeden 613 kardeşimizin katledilmesini tekrar kınıyoruz. 2016 yılında burayı yaptığımızda Karabağ işgal altındaydı. Karabağ gerçekten bizim acımızdı ama bugüne baktığımızda, 30 yılı aşan işgalin sona ermiş olması, bize bir nebze olsun bu acıları unutturuyor. Ama hiçbir zaman hatıramızdan yok etmememiz gerekiyor" diye konuştu.
KARDEŞLİK FİDANI DİKİLDİ
Reşad Mammadov, Zolan ve beraberindekiler Hocalı Soykırım Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı, birlikte kardeşlik fidanı dikti. Fidanın dikildiği toprağa ise Mammadov'un Türkiye ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Şuşa şehrinde müttefiklik anlaşması olan Şuşa Beyannamesi'ni imzaladığı noktadan getirdiği toprak kondu. Toprakla buluşturulan çınar ağacı fidanına ise Şuşa adı verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-02-23 15:01:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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