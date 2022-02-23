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Genç nesillere aktarılmak üzere ‘Masıt Oyun Havaları ve Kültürü’ tanıtıldı Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: “Kültür projelerine destek vermeye devam edeceğiz”

İHA

Genç nesillere aktarılmak üzere ‘Masıt Oyun Havaları ve Kültürü’ tanıtıldı Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: “Kültür projelerine destek vermeye devam edeceğiz”

Denizli’nin Çameli ilçesinde “Masıt Kültürünün Tanıtılması ve Yaşatılması” projesi genç nesillere aktarılması amacıyla yöresel sanatçılar tarafından üç telli cura ve türküler öğrencilere tanıtıldı.

Çameli ilçesinde “Masıt Kültürünün Tanıtılması ve Yaşatılması” projesi genç nesillere aktarılması amacıyla Çameli Belediyesi Konferans Salonunda yöresel sanatçılardan Kapızlı Durmuş Yıldırım ve Muhammet Koç tarafından üç telli cura ve türkülerle öğrencilere tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çameli Halk Eğitimi Merkezi katıldı. Çameli yöresine ait “Masıt Kültürünün Tanıtılması ve Yaşatılması” için genç nesillere aktarılması amacıyla üç telli curanın kahramanları tarafından oyun havaları çalındı. Yöresel sanatçılar üç telli cura çalar ve türküler söylerken, etkinlikte Eser Erten ve Zeki Akyol oyun havasını, öğrencilerle birlikte oynadı.

“Cura ve masıt oyun havaları kurslarını açacağız”
Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, “Yeni nesillere Çameli’mizin yöresel ve kültürler arası bilgi alış verişine katkıda bulunmak, unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögelerimizi, milli kimliğimizi asırlarca yaşatmak amacıyla bu proje kapsamında 2022 yılı Mart ayında ilçemiz Halk Eğitimi Merkezinde cura ve masıt oyun havaları kurslarını açacağız” dedi.

“Kültür projesine yerel yönetimler olarak destek vermeye devam edeceğiz”
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Masıt kültürünü yaşatacak, öğretecek, öğrenecek olan genç nesillerimizdir. Amaç, türkülerimizin 98’lik, 916’lık ölçülere sahip oyun havamızı, oynanış şeklini, yöresel kimliğimizi, kıyafetlerimizi, unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü tekrardan canlandırmak, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamaktır. Bunu önemsiyoruz. Bu projeyle inşallah kültürümüze sahip çıkacağız, onu kayıt altına alacağız ve bu kültür projesine yerel yönetimler olarak destek vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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