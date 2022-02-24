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Denizli, Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarını çok sevdi Başkan Zolan: “Birlikte başardık”

İHA

Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının 2. konuğu eğitimciyazar Alişan Kapaklıkaya oldu. Kongre ve Kültür Merkezini dolduran binlerce hemşehrisine seslenen Başkan Zolan, "Daha önce 300500 kişilik salonlarımız vardı, böyle programlar yapamıyorduk. Bunu birlikte başardık" dedi.

Denizli, Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarını çok sevdi Başkan Zolan: “Birlikte başardık”

Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının 2. konuğu eğitimciyazar Alişan Kapaklıkaya oldu. Kongre ve Kültür Merkezini dolduran binlerce hemşehrisine seslenen Başkan Zolan, “Daha önce 300500 kişilik salonlarımız vardı, böyle programlar yapamıyorduk. Bunu birlikte başardık” dedi.

Türkiye’nin önde gelen isimlerini Denizli’de ağırlamaya devam eden Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu hikâyeleri ile milyonları derinden etkileyen eğitimciyazar Alişan Kapaklıkaya oldu. Kişisel gelişimci, yazar Kapaklıkaya Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluştu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile binlerce vatandaş katıldı. Program için hazırlanan 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu’nun dolmasının ardından, diğer misafirler için de 1000 kişilik Mehmet Gazi Salonu’na video konferans sistemi kuruldu. Başkan Zolan programın açılış konuşmasında, salgının yavaş yavaş azaldığını kaydederek, düzenledikleri programlarda bir araya gelmeye başladıklarını söyledi.

“İnşallah daha güzel işler yapmaya birlikte devam edeceğiz”
Başkan Zolan, “Biliyorsunuz Kongre ve Kültür Merkezimizi 3 yıl önce tamamlamıştık. Son 5 aydır aktif bir şekilde kullanmaya başladık. Bir şehir, yol, altyapı ve binalardan oluşmaz. Şehir, şehir kültürü ile ecdadımıza yakışır değerlerimizle donanmakla olur. Birlikte güzel şeyler yapabilmekle olur” dedi. Bu kapsamda Kongre ve Kültür Merkezinde birçok eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini ifade eden Başkan Zolan, “Denizli’de daha önce 300500 kişilik salonlarımız vardı, böyle programlar yapamıyorduk. Bunu birlikte başardık. Sizlerin desteği olmasaydı, beraber yürümemiş olsaydık bunu başarmamız mümkün değildi. Bu bizim tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Sizlerin desteği Allah’ımın izni ile bu işleri başardık. İnşallah daha güzel işler yapmaya birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

“Daha güzel programlarda buluşmak üzere”
Yazar Kapaklıkaya’nın yazdığı kitaplar ve güzel anlatımlarıyla gönüllerde taht kurduğunu belirten Başkan Zolan, “Kültür buluşmalarında Alişan Kapaklıkaya Denizli’mizde sizlerle buluşmazsa, ‘olmaz’ dedik. Sağ olsun kendileri bizi kırmadılar davetimize icabet edip geldiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İki haftada bir kültür buluşmalarımıza devam edeceğiz. Programlarımızı takip etmenizi ve katılmanızı arzu ediyorum. Daha güzel programlarda buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

“Ben böyle bir şey görmedim”
Yazar Kapaklıkaya ise, Türkiye’de 80 il 700 ilçe, dünyada ise 19 ülkeye gittiğini ancak Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi kadar eğitimin, sanatın ve kültürün bir arada sunulduğu bir yer görmediğini belirterek, “Bu salon, yanda sergi salonları ve üstte gezegen evi… Başkanım valla böyle bir şey görmedim ben. Helalı hoş olsun. Kafadan atmıyorum Türkiye’yi gezdim” dedi. Sıradan bir insan olduğunu kaydeden Kapaklıkaya, “İkinci bir özelliğim daha var benim. Bu ülkeye hizmet eden insanlara hizmet etmeyi şeref sayanlardanım. Denizli’ye hakikaten çok değerli hocaları çağırıyorsunuz, mesela Prof. Dr. İlber Ortaylı. Kitap fuarı yapıyorsunuz, bunlar çok güzel şeyler” dedi. Esprileriyle salonu kırıp geçiren Kapaklıkaya, aile ilişkileri ve iletişim sorunlarına ışık tutacak “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” adlı sunumunu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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