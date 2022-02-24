Bitki sağlığı uygulamaları gözden geçirildi

– Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce, “2022 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı” konularında yapılacak olan çalışmaları görüşmek üzere toplantı düzenlendi.



Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Resül Çoban, ilçe müdürleri ve il genlinde göre yapan bitki sağlığı konularında görevli teknik personelleri katıldı.



2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında bitki sağlığı mevzuatı ve genel prensipleri, bitki koruma çalışmaları, karantina çalışmaları, denetim çalışmaları, eğitimyayım çalışmaları konularında yıl boyunca yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantı sonrasında konu uzmanları tarafından entegre mücadele, tahmin ve erken uyarı çalışmalarında kullanılmak üzere İlçe Müdürlüklerine tuzaklar teslim edildi.

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