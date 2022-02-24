Denizli’de tarım işçilerinin günlük ücretleri arttı

– Denizli’de mevsimlik erkek ve kadın işçilerin günlük ücretleri artarken; sürekli erkek tarım işçilerinin aylık ücretleri Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini yayımladı. Denizli İli Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerine göre 2021 yılından mevsimlik kadın ve erkek tarım işçilerinin günlük ücretleri arttı.

Denizli’de mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,2 artarak 106 TL’ye yükseldi. Türkiye genelinde ise mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri, yüzde 21,5 artış göstererek 117 TL oldu. Denizli ili mevsimlik kadın işçilere ödenen günlük ücretlerde Türkiye değerinin altında yer aldı.

Yine Denizli’de mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 145 TL’ye yükseldi. Türkiye genelinde ise mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri, yüzde 19,9 artış göstererek 138 TL oldu. Denizli ili mevsimlik erkek işçilere ödenen günlük ücretlerde Türkiye değerinin üstünde yer aldı.



Sürekli erkek tarım işçilerinin aylık ücretleri Türkiye ortalamasının üstünde

2021 yılında Denizli ilinde sürekli erkek tarım işçilerine ödenen aylık ücret 3 bin 600 TL olarak gerçekleşti. Türkiye’de sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, kadın işçiler için 2 863 TL ve erkek işçiler için ise 3 bin 563 TL olarak gerçekleşti. Denizli ili sürekli erkek işçilere ödenen aylık ücretlerde Türkiye değerinin üstünde yer aldı.

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