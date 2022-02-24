Deve güreşi heyecanı Denizli’de Büyükşehir Yörük geleneğine sahip çıkıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşleri düzenliyor. 140 pehlivan deve 27 Şubat Pazar günü Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde kıyasıya mücadele edecek. Başkan Osman Zolan, ücretsiz organizasyona tüm hemşehrilerini davet etti.



Denizli’de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşleri düzenliyor. Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, 27 Şubat 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) deve güreşi heyecanı yaşanacak. Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelecek 140 pehlivan deve Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde kıyasıya mücadele edecek. Denizli ve Ege Bölgesi’nde Yörükler başta olmak üzere bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşlerine katılım ücretsiz olacak.



25 Şubat Cuma günü kortej yapılacak

27 Şubat 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirilecek deve güreşleri öncesi kortej düzenlenecek. Organizasyonda mücadele edecek develerin de katılacağı kortej 25 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Bayramyeri Meydanı’ndan başlayacak kortej 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son bulacak. Renkli görüntülere sahne olacak kortejde pehlivan develer boy gösterecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ücretsiz organizasyona tüm hemşehrilerini davet etti. Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerinin kültürel zenginliklerin bir parçası olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Şehrimiz ve çevre illerden tüm güreş severleri Pazar günü şehrimize bekliyoruz” dedi.

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