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Öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci aşılanacak

İHA

Öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci aşılanacak

– Denizli’de ‘Hayata Boyu Öğrenme’ programı kapsamında verilecek geri dönüşüm ve sıfır atık temalı eğitimlerin planlaması yapıldı.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin yapacağı çalışmaların yer aldığı "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Temalı Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları Kılavuzu" 14 Şubat 2022 tarihinde uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yavuz Çağlar ve 19 ilçede görev yapan halk eğitimi merkezleri müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında yapılan planlama toplantısında, çalışma takvimi hazırlanarak, bu doğrultuda halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde sosyal ve kültürel faaliyetler yapılması kararlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında geri dönüşüm, sıfır atık, çevre bilinci, iklim değişikliği, su ve enerji tasarrufu gibi konularda toplumsal bilincin artırılması, çevreye saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı, geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşturulmasına yönelik geri dönüşüm ve sıfır atık temaları kapsamında eğitimler ile faaliyetler yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmada; “Küresel iklim politikaları bağlamında Türkiye’nin 22 Nisan 2016 tarihinde imzaladığı Paris İklim Anlaşmasına taraf olan ülkeler tarafından desteklenen politikalar 2020 yılından sonra çevreci politikalar alanında geri dönüşüm ve sıfır atık temalı çalışmalar tüm dünya genelinde yürütülmektedir. Ülkemizde de 11. Kalkınma Planı, 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve MEB 20192023 Stratejik Planı doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca 2022 yılında öncelikli olarak gerçekleştirilmek üzere 23 hedef belirlenmiştir. Hedefler arasında hayat boyu öğrenme kurumlarında ‘geri dönüşüm’ ve ‘sıfır atık’ konularında eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması bulunmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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