Denizli’de hem evlenenlerin hem de boşananların sayısı arttı Boşanma hızının en yüksek olduğu 5. il olan Denizli’de ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de hem evlenenlerin hem de boşananların sayısı arttı Boşanma hızının en yüksek olduğu 5. il olan Denizli’de ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda arttı

İHA

Denizli’de hem evlenenlerin hem de boşananların sayısı arttı Boşanma hızının en yüksek olduğu 5. il olan Denizli’de ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda arttı

– Denizli’de 2021 yılında hem evlenen hem de boşanan çiftlerin sayısı arttı. Evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 7 bin 538, boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 20.3 artarak 2 bin 793 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli ilinde evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak 7 bin 538 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 561 bin 710 oldu.

Denizli’de kaba evlenme hızı binde 7,21 oldu
Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Denizli’de 2021 yılında binde 7.21 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba evlenme hızı en yüksek 14. il oldu. Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt izledi. Türkiye için kaba evlenme hızı değeri binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde ve kadınlarda arttı
2020 yılında Denizli’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27.8 iken 2021 yılında da 28.1 oldu. Kadınlarda 2020 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 24.8 iken 2021 yılında 25.1 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28.1, kadınlar için 25.4 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı arttı
Denizli’de boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.3 artarak 2 793 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 27.5 artarak 174 85 oldu.

Denizli kaba boşanma hızının en yüksek olduğu 5. İl
Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Denizli’de 2021 yılında binde 2.67 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Denizli, kaba boşanma hızı en yüksek 5. il oldu. Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu il, binde 3.04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3.01 ile Antalya, binde 2.93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0.38 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0.40 ile Hakkari, binde 0.46 ile Siirt ve Muş izledi. Türkiye için kaba boşanma hızı değeri binde 2.07 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yurt odasında ölü bulunan Melike'nin öğretmeninden yürek yakan paylaşım 22 yaşındaki genç kız memleketi Sakarya’da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Yurt odasında ölü bulunan Melike'nin öğretmeninden ...
Denizli’de Hocalı şehitleri için anma programı düzenlenecek Başkan Osman Zolan: "Adalet’in unutulduğu yer hocalı"
YEREL HABERLER Denizli’de Hocalı şehitleri için anma programı ...
Sağlık Bakanlığı’ndan Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne teşekkür
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı’ndan Özel Denizli Tekden ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Güvenlik Zirvesi'nden sonra TBMM de acilen toplanmalı
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu: Güvenlik Zirvesi'nden sonra ...
Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişimler Denizli'de ele alındı
YEREL HABERLER Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişimler Denizli'de ...
Öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci aşılanacak
YEREL HABERLER Öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci ...
Denizli programını yarıda kesen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara’ya hareket etti
YEREL HABERLER Denizli programını yarıda kesen CHP lideri ...
Ayağı kırılınca mahsur kalan flamingo için seferber oldular
YEREL HABERLER Ayağı kırılınca mahsur kalan flamingo için seferber ...
Çameli’nin uzman çocuk doktoru açığı giderildi
YEREL HABERLER Çameli’nin uzman çocuk doktoru açığı giderildi
Kılıçdaroğlu, Denizli’de esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Denizli’de esnafı ziyaret etti
Denizli’de 577 bin metrekare alana yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER Denizli’de 577 bin metrekare alana yapı ruhsatı ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: “Meclisi acilen toplamak gerekiyor” "Montrö Antlaşması’na bağlı kalınması lazım"
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu: “Meclisi acilen toplamak ...
Büyükelçi Mammadov’dan PAÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Büyükelçi Mammadov’dan PAÜ’ye ziyaret
Deve güreşi heyecanı Denizli’de Büyükşehir Yörük geleneğine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Deve güreşi heyecanı Denizli’de Büyükşehir Yörük ...
Kılıçdaroğlu, Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Denizli programının öğleden sonraki ...
Denizlispor’un gençleri erteleme maçlarında Menemen engelini rahat geçti
YEREL HABERLER Denizlispor’un gençleri erteleme maçlarında Menemen ...
Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak
YEREL HABERLER Denizlispor evinde Boluspor'la karşılaşacak
Amerika’da yaşayan genç iş adamı Kaplan'dan Türkiye’de yatırım kararı
YEREL HABERLER Amerika’da yaşayan genç iş adamı Kaplan'dan ...
Denizli’de tarım işçilerinin günlük ücretleri arttı
YEREL HABERLER Denizli’de tarım işçilerinin günlük ücretleri arttı
Organ bağışında başarılı hastaneler ödüllendirildi Denizli Devlet Hastanesi organ bağışında Türkiye 4.’sü oldu.
YEREL HABERLER Organ bağışında başarılı hastaneler ...
Bitki sağlığı uygulamaları gözden geçirildi
YEREL HABERLER Bitki sağlığı uygulamaları gözden geçirildi
Denizli, Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarını çok sevdi Başkan Zolan: “Birlikte başardık”
YEREL HABERLER Denizli, Büyükşehir ile Kültür Buluşmalarını çok ...
Özel Egekent Hastanesi’ne organ bağışı teşekkürü
YEREL HABERLER Özel Egekent Hastanesi’ne organ bağışı teşekkürü
Diş sıkma çene eklemine zarar veriyor
YEREL HABERLER Diş sıkma çene eklemine zarar veriyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.