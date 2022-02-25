DTO Başkanı Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, halkın kandil gecesini kutladı. Erdoğan, “Bu kutsal zaman dilimi insanlığın, ülkemizin ve milletimizin tüm iyi hasletler ve işlerde yükselişine de vesile olsun” temennisinde bulundu.



DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında şu görüşlere yer verdi: “İnsan ruhunun var edilişinden sonra yeniden Peygamber Efendimizin vasıtasıyla Allah'ın huzuruna çıktığı bu müstesna gece, ne kadar büyük bir değer olduğunun da kanıtıdır. Bunun farkına varan bir toplum olarak, insana verdiğimiz kıymet her şeyin önünde gelmelidir. Bu sayede, toplumsal huzurumuzu korur hem bu dünyada hem de Yüce Allah'ın nazarında hep beraber yükseliriz. Bizi çok daha güzel yarınlara ulaştıracak, her anımızı kazanç olarak hanemize yazacak yegane güzel huy, birbirimizi sevmek ve gözetmektir. Unutmamalı ki, birbirimizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmayız. Bu duygularla, Miraç Kandilinizi kutluyor, bu kutsal anın insanlığın, ülkemizin ve milletimizin tüm iyi hasletler ve işlerde yükselişine vesile olmasını diliyorum.”

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