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Pehlivan develer görücüye çıktı Deve güreşi heyecanı kortejle başladı Hafta sonu 140 deve er meydanına çıkacak

İHA

Pehlivan develer görücüye çıktı Deve güreşi heyecanı kortejle başladı Hafta sonu 140 deve er meydanına çıkacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Şubat 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek deve güreşleri heyecanı kortejle başladı. Korteje 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdi, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 11.00’de Albayrak Meydanı altında bulunan Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştireceği deve güreşleri heyecanı kortejle başladı. Bayramyeri Meydanı’nda başlayan kortejde Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Ömer Faruk Özer, daire başkanları, çok sayıda vatandaş ve pazar günü müsabakalarda yer alacak pehlivan develer yer aldı. Sahipleri tarafından süslenen develer özellikle çocukların yoğun ilgisini çekerken, 7’den 70’e herkes pehlivan develerle bol bol fotoğraf çektirdi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı takiben 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar süren kortej renkli görüntülere sahne oldu. Korteji ilgiyle takip eden vatandaşlar renkli görüntüleri cep telefonu ile kaydetti.

140 deve er meydanına çıkacak
Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelecek 140 pehlivan deve 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde kıyasıya mücadele edecek. Denizli ve Ege Bölgesi’nde Yörükler başta olmak üzere bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşlerine katılım ücretsiz olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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