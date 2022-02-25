Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Boluspor: 0

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Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasının açılış maçında A. Denizlispor evinde Boluspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 20 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar

17. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Özer, meşin yuvarlağı sağ direğin üst kösesinden ağlarla buluşturdu. 10

30. dakikada Gökhan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Özer, meşin yuvarlağı az farkla sağ direğin yanından dışarı gönderdi.

38. dakikada Özer’in yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktada gelişine vurduğu meşin yuvarlak, sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

49. dakikada Gökhan’ın sağ çaprazdan ortasında iyi yükselen Roshi’nin kafa vuruşunda top az farkla sol direğin yanında dışarı çıktı.

59. dakikada Emre’nin sağ kanattan ortasında topu önünde bulan Ömer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 20

70. dakikada Gökhan’ın kullandığı korner vuruşunda topu kafayla ağlarla buluşturan Bekim’in golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Cem Özbay xx, Deniz Turgut xx

Denizlispor: Abdulkadir xx, Schwechlen xx, Oğuz xx, Emre xx (Muhammet Özkal dk. 71 x), Gökhan xx, Djedje xx, Özer xxx (Asım dk. 84 ?), İlhan xx, Muhammed xx, Mayi xx (Mustafa dk. 69 x), Ömer xx (Bekir dk. 83 ?)

Yedekler: Hüseyin, Hakan, Erdal, Ahmet, Mehmet Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Boluspor: Bartu xx, Bülent xx, Fethi xx, Emin xx, Hakan xx (Abdurrahim dk. 44 x), Abdurrahman xxx, Bertu Alican xx (Bregu dk. 79 ?), Berk xx (Bekim dk. 46 x), Gökhan xx, Roshi xx, Kasongo xx (Tugay dk. 85 ?)

Yedekler: Dolunay, Eray, Kemal, Arda Hilmi, Novak, Ali

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Özer (dk. 17), Ömer (dk. 59) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Emre, Ömer, Oğuz (Denizlispor), Bertu Alican (Boluspor)

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