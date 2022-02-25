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Altaş Denizlispor - Beypiliç Boluspor: 2-0

DHA

Altaş Denizlispor - Beypiliç Boluspor: 2-0


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Cem Özbay (xx), Deniz Turgut (xx)
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdülkadir (xxx) Emre (xxx) (Dk. 73 Muhammet Özkal x), Oğuz (xxx), Leo (xx), Gökhan (xx), Muhammed (xx), Djedje (xxx), İlhan (xx), Özer (xxx) (Dk. 84 Asım), Mayi (xx) (Dk. 69 Mustafa xx), Ömer Şişmanoğlu (xxx) (Dk. 83 Bekir)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Bartu (x) Hakan (x) (Dk. 44 Abdurrahim x), Fethi (xx), Emin (xx), Bülent (xx), Abdurrahman (xx), Bertu Alican (x) (Dk. 78 Bregu x), Roshi (xx),  Gökhan (xx), Berk (x) (Dk. 46 Balaj x), Kasongo (xx) (Dk. 85 Kemal)
GOLLER: Dk. 17 Özer, Dk. 58 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Emre, Ömer Şişmanoğlu, Oğuz (Altaş Denizlispor), Bertu Alican (Beypiliç Boluspor)
Spor Toto 1´inci Lig´de düşme hattından kurtulmaya çalışan Altaş Denizlispor, evindeki kritik maçta Beypiliç Boluspor´u 2-0 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadı´ndaki mücadelenin gollerini 17´nci dakikada Özer ve 58´inci dakikada Ömer Şişmanoğlu attı. Ligde iç sahada üst üste ikinci galibiyetini alan, geçen hafta deplasmandaki 5-0´lık Samsunspor yenilgisini telafi eden Denizlispor, bu skorla 27 puana ulaşarak düşme hattından kurtulmak için umutlandı.
9´uncu dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Abdurrahman´ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdülkadir´de kaldı.
17´nci dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında Emre´nin ceza sahası içine ortasını Mayi kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Özer´in sert şutu ağlara gitti: 1-0.
29´uncu dakikada Gökhan´ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa gelişine vuran Özer´in şutu kale direği dibinden dışarı çıktı.
38´inci dakikada Özer´in yaklaşık 25 metreden sert şutu direkten geri döndü. 
İlk yarı Altaş Denizlispor´un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
48´inci dakikada Beypiliç Boluspor´un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Roshi´nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
58´inci dakikada sağ kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında Emre´nin ortasında Ömer Şişmanoğlu´nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma Denizlispor´un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-02-25 22:16:44

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