Mesut Bakkal: “Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık” Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: “Skor bizi ileri hafta için daha da umutlandırdı”

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Boluspor galibiyetinin ardından tüm oyuncularını kutlayarak, “Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık” dedi.

Spot Toto 1. Lig’in 27. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı Boluspor’u 20’lık skorla yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, skorun oyuncular üzerinde özgüvenin yerini getirdiğini belirtti. Üst tarafları yakalama adına önemli bir galibiyet olduğunu ve taraftarlardan desteği daha fazla beklediklerini söyleyen Bakkal, “Öncelikle çok önemli bir maç kazandığımızı söyleyeyim. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz mücadele, ürettiğimiz pozisyonlar ve haklı galibiyet. Zaten biz benim gelişimle iyi başlamıştık, yani Eyüp, arkasından Adana sonra Altınordu galibiyeti. Arada Samsun maçı hiç beklemediğimiz ve bireysel hataların olduğu maçtı. Bugün oyuncular gerçek kimliklerini, oynadığımız oyunların çoğunu aynı disiplinle oynayan bir takım var. Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık. Çocukların öz güveninin yerine gelmesi birde net bir skor elde etmesi bizi ileri haftaya daha da umutlandırdı. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Daha fazlasını bekliyoruz ihtiyacımız var. Bu yola hep beraber girdik, inşallah bundan da başarılı çıkacağız” diye konuştu.

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