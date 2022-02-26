Başkan Osman Zolan’dan Miraç Kandili mesajı

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni etti.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin yaşandığı üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili'ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, “İnsanlığın tükendiği bir anda ortaya çıkan Peygamber Efendimizin (SAV) manevi yolculuğunu ifade eden Miraç, biz Müslümanlar için manevi bir terfi, ilahi rahmet ve lütuflarla dolu bir gecedir. İnsanlığı cehaletin karanlığından kurtaran Yüce Rabbim bu mübarek gece Peygamber Efendimize (SAV) müjdeler vermiştir” ifadelerini kullandı.



"İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum"

Müslümanlar için arınma ve tertemiz olarak Cenabı Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili'nin feyiz ve bereketin arttığı mübarek bir olduğunu ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Tüm dünyanın barış ve huzura en fazla ihtiyacı olduğu bugünlerde hep birlikte Yüce Allah'a dua edelim. Gönül dünyamızı kirleten kötü duygulardan kendimizi arındırmak için tövbe edelim, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı, insanlığın sağlık, huzur ve barışı için ellerimizi semaya açalım. Bu duygu ve düşüncelerle Denizli’mizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.”

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