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Yayla seracılığında Çameli birinci sırada Çameli ilçesi seracılık alanında 136 işletme ve 570 dekar ile Denizli’de birinci sırada

İHA

Çameli ilçesinde 2021 yılı yayla seracılığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çameli ilçesi seracılık alanında 136 işletme ve 570 dekar sera alanı ile Denizli'de birinci sırada geldi.

Yayla seracılığında Çameli birinci sırada Çameli ilçesi seracılık alanında 136 işletme ve 570 dekar ile Denizli’de birinci sırada

Çameli ilçesinde 2021 yılı yayla seracılığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Çameli ilçesi seracılık alanında 136 işletme ve 570 dekar sera alanı ile Denizli’de birinci sırada geldi.

Çameli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen yayla seracılığı değerlendirme toplantısına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Resul Çoban, Çameli İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Durmuş İvgin, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, Çameli Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Cengiz Yılmaz ile çiftçiler katılım sağladı. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Sebze Sera Birimi Sorumlusu Güler Çimen 2021 yılı yayla seracılığı değerlendirme toplantısında yapılan sunumda Çamelili çiftçilere örtü altı sebzeciliğinde üretilen ürünler kaliteli ve standartlarının nasıl olması gerektiği, yayla seralarında üretilen domates çeşitleri, yayla seralarında tesiskurulum hataları, mücadele uygulamaları, entegre mücadele, seralarda hijyen, etkili kimyasal mücadele ile ilgili konular ele alındı.

Yayla seracılığında Çameli birinci sırada
Sebze Sera Birimi Sorumlusu Çimen, Çameli ilçesinde yapılan çalışmalarda 2021 yılı itibariyle örtü altı serada yetiştirilen domates üretiminin arttığını söyledi. Çimen, “Ziraat mühendisi olarak fidelerin dikiminden hasadına kadar olan süreç içerisinde Çameli ve diğer ilçelerin performansını, gözetlemesini ve yöreye uygunluğunu kontrol ettik. Artılarımız ve eksilerimizle bu toplantılara devam ediyoruz. Örtü altı seracılıkta Çameli’nde Denizli geneline rol model olduğunu ilçenin emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. 136 işletme ile 570 dekar sera alanı ile Denizli’de birinci ilçe olduğunu gayri resmi rakamlarla 800 bin m2 üzerindedir” dedi.

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