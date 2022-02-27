Başkan Doğan’ın Miraç Kandili mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.



Merkezefendililerin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlayan Başkan Doğan mesajında, “Regaib Kandili'nin ardından bugün birçok rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili'ne erişme mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olan Miraç Kandili, insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik, beraberlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, paylaşmanın, dayanışmanın pekişmesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile içerisinde büyük hikmetler barındıran Miraç Kandili’nin bütün insanlığa birlik, beraberlik, rahmet ve huzur getirmesini diler, değerli hemşehrilerimizin ve İslam âleminin kandilini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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