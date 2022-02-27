Müftü Aşık; “Miraç gecesince insanlık için dua edelim”

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Miraç Kandili dolayısıyla yayınlandığı mesajda, bu gecede insanlık için dua edilmesini tavsiye etti.



Müftü Aşık, yayınladığı kandil mesajında; “Manevi iklimimizde muhasebe imkanı sunan kandil gecelerinden birisi olan ve 11 ayın sultanı Ramazan ayına yaklaştığımızın haberini bizlere veren Miraç Kandiline ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. İslam tarihinde hicretten önce gerçekleşen ve Kur’anı Kerim’de; ‘Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir’ buyrulan bu gecede Rasüli Ekrem Efendimiz bizlere üç müjde getirmiştir. Müjdelerin birincisi günde beş defa Rabbimizle buluşma imkânı veren müminin miracı olan namazdır. Günde beş vakit ihsan şuuru ile kılınan namazla yükselişin manası; ‘Bizler ancak hakikati, hikmeti ve evrensel değerleri yaşayarak Alemlerin Rabbi olan Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametine nail oluruz’ demektir. Miraç gecesinin hediyesi olan namaz müminin miracı, dinin direğidir. Allah ile kulun buluşmasıdır. Müjdelerin ikincisi Bakara Suresinin son ayetleridir ki, burada Rabbimiz bizlere hem ulvi sorumluluklarımızı hatırlatmakta ve hem de insan olarak zaaflarımıza işaret etmektedir. Müjdelerin üçüncüsü ise; tevhid inancına sahip olan herkesin ebedi kurtuluşa ereceği müjdesidir” dedi.



Miraç gecesi yapılabilecek ibadetlere değinen Aşık, “İnanan gönüllerin manevi duygularla yoğunlaştığı bu gecelerde, bütün insanlık için yapacağımız içten ve samimi dualarımız, miracın bize sunduğu en büyük imkândır. Bizlerin manevi yolculuğunda birer durak mesabesinde olan bu gecelerde yaşadığımız zorlu salgın sürecinden ve salgın hastalıklardan kurtulmak için hep birlikte dua edelim. Her türlü salgın hastalığın yayılmasına engel olmak için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösterelim. Camilerimizde de belirlenen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Bu vesileyle salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin, hastalarımıza şifalar versin. Devletimizin, vatanımızın ve milletimizin bekası, ezanımızın okunması ve ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanması için can veren, kanını akıtan aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yaralı gazilerimize Yüce Rabbimiz acil şifalar ihsan eylesin. Kulluğun ve insani değerlerin en yüce mertebelere çıkışını simgeleyen ve beraberinde müjdeler getiren bu gecenin insanlığa, aziz milletimize ve bütün İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

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