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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çameli Belediyespor lige ısınıyor

İHA

Çameli Belediyespor lige ısınıyor

– Denizli 1. Amatör Lig ekiplerinden Çameli Belediyespor, daha yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen artan mücadele gücüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Denizli 1. Amatör Lig E Grubu’nda mücadele eden Çameli Belediyespor, sezonun 2’nci hafta maçında Adaletspor ile Denizli Şirinköy Stadı’nda karşı karşıya geldi. Çameli Belediyespor’un Adaletspor’a karşı 4 – 1 mağlup olduğu karşılaşmada, daha yeni kurulan yeşil beyazlı ekibin sergilediği performans beğeni topladı. Her geçen hafta oyunu ve mücadele gücünün üzerine koyan Çameli Belediyespor, kısa sürede üst sıralara yükselebileceğinin sinyalini verdi.

Oyun olarak daha iyiye gittiklerini ifade eden Teknik Direktör Musa İvgin, “Çameli'nin hırslı ve azimli çocuklarından oluşan bir takım oluşturduk. Takımımızın birbirine güveni tam. Sistem zamanla yerine oturacak. Uzun ve zorlu bir yolda yürüyoruz. Sabır, inanç, güven ve birlikteliğimiz daha güzel bir enerji oluşacak. Her hafta daha iyiye gidiyoruz. Taraftarlarımızı tüm maçlara desteklemeye davet ediyoruz. Hep birlikte başaracağız” dedi.

Çameli Belediyespor Kulüp Başkanı İdris Öz ise, “Futbolcularımız bugün güzel ve keyifli bir maç izlettiler. Hepsinin emeğine sağlık. Cefakar ve vefakar taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Maçın başından sonuna kadar desteklerini sürdürdüler. Takıma güç kattılar. Çameli Belediyespor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için desteklerimiz her zamanki gibi devam edecek” diye konuştu.

Başkan Arslan takımı yalnız bırakmıyor
Çameli Belediyespor’u hiçbir maçında yalnız bırakmayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da, yoğun programına rağmen Adaletspor maçında da tribündeki yerini alarak, maçı taraftarla birlikte izledi. Devre arasında soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Başkan Arslan, “Hedefe ulaşmak için ortaya koyduğunuz azim ve inanç bizi gururlandırıyor. Her hafta daha iyi bir futbol oynuyorsunuz. İlçemizi layıkıyla temsil ediyorsunuz. Bizler bunu yakından görüyoruz. İnşallah bu güzel dönem aynen devam eder ve bundan sonraki alacağınız başarılı sonuçlarla belirlenen hedeflere ulaşırsınız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

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