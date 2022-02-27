Türk Kızılay Pamukkale’de bayrak değişimi yaşandı

Türk Kızılay Pamukkale Şubesinin seçimli olağan genel kurulunda, şube başkanlığına Abdullah Şencan seçildi.



Türk Kızılay Pamukkale Şubesi’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Şube binasında yapılan genel kurula Denizli Kızılay Şube Başkanı Adem Salih Deniz, Merkezefendi Kızılay Şube Başkanı Engin Boyacı ve Kızılay üyeleri katıldı. Tek listeyle yapılan genel kurulda, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın mesajı okundu.



Başkanlık görevine seçilen Abdullah Şencan, yaptığı ilk açıklamasında; “Bizlere güvenen, destek veren üyelerimize çok teşekkür ediyoruz, layık olmak için bize tevdi edilen vazifeyi hakkıyla yapmanın gayretinde olacağız. İnşallah milletimizin ve dünya mazlumlarının zor zamanlarını birlikte kolaylaştıracağız. Dünyada yaşanan acıları, çaresizlikleri görmezden gelemeyiz” diyen Başkan Şencan; “Hepimiz üzerimize düşen insani vazifeyi yerine getirmek zorundayız. Bu anlamda önemli bir vazifeyi üstlendiğimizin farkındayız. Bugüne kadar görev yapan tüm arkadaşlarımıza, verdikleri hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Pamukkale ilçemizde Ersin Erkan başkanımız ve beraberinde görev alan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel ve başarılı işlere imza attılar, hayırlara vesile oldular. Bizler de inşallah ekip arkadaşlarımız ile birlikte aldığınız bu bayrağı daha yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.



Şube Başkanlığına seçilen Abdullah Şencan’ın yönetiminde Tahir Tokdemir, Rıza Şahan, İrem Aydın, Hasan Karakuzu, Salih Uğur, Turgay Kahveci, Hüseyin Kenez, Mehmet Ali Kızgın ve Yılmaz Kuran yer aldı. Denetleme Kuruluna ise; Kadir Demir ve Alaeddin Aktaş yer aldı.

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