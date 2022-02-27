Kayıp genç gezmeye gittiği Marmaris’te bulundu

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden 2 gün boyunca haber alınamayan genç, gezmek için gittiği Marmaris’te bulundu.



Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Süleyman Sepik, 25 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Geçen süre zarfında ailesinin kendisinden haber alamadığı genç, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Ailesinin karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduğu Sepik için arama çalışması başlatıldı.



Kayıp olarak aranan Süleyman Sepik’ten sevindiren haber yaklaşık 2 gün sonra geldi. Yanına bir miktar para aşarak Acıpayam’dan gezmek için Muğla’nın Marmaris’e gittiği öğrenilen Sepik, ihbar üzerine genç adam emniyet güçlerince bulunduğu yerden alınarak ailesine teslim edildi.

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