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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli MHP’nin yeni İl Başkanı Yusuf Garip oldu

İHA

Denizli MHP’nin yeni İl Başkanı Yusuf Garip oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatında, bayrak değişimi yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Yusuf Garip, MHP Denizli İl Başkanı olarak görevlendirildi.

MHP Denizli Teşkilatında iş yoğunluğu ve sağlık sebepleri nedeniyle görevinden ayrılan MHP İl Başkanı Ziya Gökalp’ın yerine Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Av. Yusuf Garip görevlendirildi. MHP Genel Merkezine davet edilen Yusuf Garip, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüşmesinin ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Yusuf Garip’e MHP Denizli İl Başkanlığı görevi tevdi edildi.

“Gece gündüz demeden çalışacağız”
Bugüne kadar samimiyetle görevini yürüten Ziya Gökalp’e MHP ve Denizli’ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirten Yusuf Garip, İl Başkanlığı görevinin kendisine layık görülmesinden dolayı duyduğu onuru paylaştı. Bayrak değişimiyle üstlendikleri görevi en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmek için gecegündüz demeden çaba harcayacaklarını belirten Garip, “Bir bayrak değişimi yaşadık. Davamıza, partimize ve teşkilatımıza yönelik sorumluluğumuz doğrultusunda Denizli’de yeni bir ışık yakmak için görevimizi yürüteceğiz. Denizli’de MHP’yi, teşkilatımızı ve davamızı en iyi noktaya getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Yusuf Garip, Denizli İl Başkanlığı görevini devir aldıktan sonra Başbuğ Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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