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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Namağlup Kale Belediyespor, gol yağmurunu Acıpayam’da sürdürdü

İHA

Denizli Süper Amatör Ligi B Grubunda namağlup liderliğini sürdüren, ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı olan Kale Belediyespor, evinde konuk ettiği Acıpayam Belediyespor'u 61 mağlup etti.

Namağlup Kale Belediyespor, gol yağmurunu Acıpayam’da sürdürdü

Denizli Süper Amatör Ligi B Grubunda namağlup liderliğini sürdüren, ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı olan Kale Belediyespor, evinde konuk ettiği Acıpayam Belediyespor’u 61 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kale Belediyespor, ligin 13’üncü haftasında kendi evinde karşılaştığı Acıpayam Belediyespor’u, Süleyman Tunahan Çelik, Gökay Dinç, Necmettin Tekdemir (2), Yasin Kozak ve Yusuf Kılıç’ın golleri ile 61 mağlup ederek ligde 13’üncü galibiyetini alarak puanını 39’a çıkardı. Yeşil beyazlılar aynı zamanda 25 takımın mücadele ettiği Denizli Süper Amatör Ligi’nde 4 gol ile kalesinde en az gol gören takım olurken, attığı 60 gol ile en fazla gol atan yenilgisiz tek takım olma unvanını aldı.

Acıpayam Belediyespor maçını ve ligi değerlendiren takım kaptanı Selman Yıldırım, iyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak; “Güzel iyi bir galibiyet oldu. İyi mücadele ettik ve kazandık. Gollü bir galibiyet elde ettik. Bu sene ligde farkımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Şu ana kadar 60 gol attık. Kalemizde 4 gol gördük. Oynadığımız 13 maçın tamamını kazandık. İnşallah playoff’larda da başarılı olarak Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmek istiyoruz. Daha sonrada Bölgesel Amatör Ligde kalıcı olmak ve ikinci aşamada bir üst ligde mücadele etmek istiyoruz” dedi.

“Önceliğimiz iyi oyun”
Teknik Sorumlu Mehmet Ali Sevil de, takım olarak önceliklerinin iyi oyun olduğunu belirterek; “Takım olarak iyi oynamaya çalışıyoruz. 34 haftadır da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İşin aslı skora çok takılmıyoruz. Rakibimiz Acıpayam Belediyespor’da çok iyi mücadele etti. Bu zamana kadar oynadığımız takımlar içerisinde iyi olan takımlardan birisiydi. Bizim için tempolu bit maç oldu. İyi oynamaya çalışıyoruz. İstediğimiz varyasyonlar özellikle bu maçlarda çok fazlaydı. 2025 dakika çok iyi futbol oynadık. Artık finallere hazırlanıyoruz. Elimizden geldiğince takımın temposunu yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah hedeflediğimiz yere geliriz” diye konuştu.

Ligde kalesinde en az gol gören, en çok gol atan ve 13’de 13 yaparak yenilgisiz tek takım olduklarına Sevil “Bunu çok çalışmaya, takım uyumuna ve takım disiplinine bağlıyorum. Çok çalışmanın karşılığını alıyoruz. Ayrıca yetenekli oyuncularımız da var. Bunlar olunca galibiyetler ve başarı da geliyor” diye konuştu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Hasan İncekara ise, takım olarak çok çalışmanın sonucunu aldıklarına işaret ederek; “Gerçekten hafta içi antrenmanlarda da teknik ekip olsun, futbolcu kardeşlerimiz olsun. Güzel bir antrenman yapıyorlar. Çalışıyorlar, çabalıyorlar bu çalışmanın sonucu olarak da 13’de 13 yaptık. En çok atan en az da gol yiyen takım durumundayız. Sanıyorum Denizli’de 13’de 13 yapan başka takım yoktur. Ben hem Sevil Hocam hem de futbolcularımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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