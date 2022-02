Aç kalan domuz kedilerin mamasına ortak oldu

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünün Çamlık Mesireliği bölgesinde bulunan lojmanlarına dadanan yaban domuzu, bölgenin maskotu oldu. Her gün sabah lojmanlara gelerek kediler için bırakılan mamaları yiyen domuzun o anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Denizli’de ağır kış koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, şehre indi. Denizli’de Çamlık Mesireliğinin yüksek kesimlerinde yaşayan yaban domuzları, aç kalınca şehir merkezine indi. Aç kaldıkları için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün Çamlık Mesireliği bölgesinde bulunan lojmanlara gelen yaban domuzu, kediler için bırakılan mamalar nedeniyle bölgeye kamp kurdu.



Her gün sabah saatlerinde lojmanlara gelerek kedilerin mamalarını yiyen domuz, bölgenin de maskotu haline geldi. Her gün sabah saatlerinde bölgeye gelen ve kedilerin mamalarını yiyen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından ise cep telefonu ile işte böyle görüntülendi. Yoldan gelip geçen araçlar ve çalınan kornalara aldırış etmeyen domuzun, kediler için bırakılan mamaları afiyetle yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

