Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık, en fazla ithalat yapılan ülke ise Bulgaristan oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık, en fazla ithalat yapılan ülke ise Bulgaristan oldu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre Denizli'nin ihracatı yüzde 24.6, ithalatı ise yüzde 9,9 arttı.

Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık, en fazla ithalat yapılan ülke ise Bulgaristan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre Denizli’nin ihracatı yüzde 24.6, ithalatı ise yüzde 9,9 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.
Bu kapsamda Denizli ilinde ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artarak 334 milyon 16 bin dolar, ithalat ise yüzde 9.9 artarak 158 milyon 705 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında Denizli bu değerlerle, Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken, ithalatta da 16. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2022 Ocak ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör arasında ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97. 23’luk dilimle 324 milyon 753 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2. 08 ile 6 milyon 934 bin dolar; madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 0.67 ile 2 milyon 226 bin dolar olarak gerçekleşti.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2022 Ocak ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör arasında ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 95.74’lük dilimle 151 milyon 938 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.92 ile 6 milyon 222 bin dolar; su temini kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı ise yüzde 0.31 ile 488 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu
2022 yılı Ocak ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 46 milyon 606 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 35 milyon 90 bin dolar ile ABD ve 30 milyon 222 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Bulgaristan oldu
2022 yılı Ocak ayında Denizli’ye en fazla ithalat Bulgaristan’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 32 milyon 260 bin dolar olarak gerçekleşti. Bulgaristan’ı sırasıyla 22 milyon 63 bin dolar ile Çin ve 20 milyon 890 bin dolar ile Hindistan izledi.

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanıyor. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsamda sayılıyor. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılıyor. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çal’ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Çal’ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak
Merkezefendi voleybolda yarı finalde
YEREL HABERLER Merkezefendi voleybolda yarı finalde
Pamukkaleli sporcular hafta sonu 24 madalya kazandı
YEREL HABERLER Pamukkaleli sporcular hafta sonu 24 madalya kazandı
Özay Gönlüm konserle yad edilecek Başkan Zolan: “Eserlerini gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur”
YEREL HABERLER Özay Gönlüm konserle yad edilecek Başkan Zolan: ...
Atatürk MTAL öğrencilerinden atık kağıt toplama kampanyası
YEREL HABERLER Atatürk MTAL öğrencilerinden atık kağıt toplama ...
Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY ...
'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor
YEREL HABERLER 'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor
Aç kalan domuz kedilerin mamasına ortak oldu
YEREL HABERLER Aç kalan domuz kedilerin mamasına ortak oldu
Namağlup Kale Belediyespor, gol yağmurunu Acıpayam’da sürdürdü
YEREL HABERLER Namağlup Kale Belediyespor, gol yağmurunu Acıpayam’da ...
Denizli MHP’nin yeni İl Başkanı Yusuf Garip oldu
YEREL HABERLER Denizli MHP’nin yeni İl Başkanı Yusuf Garip oldu
Sarayköyspor deplasmandan altın gibi 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Sarayköyspor deplasmandan altın gibi 3 puanla döndü
10 binlerce Denizlili deve güreşi heyecanını doyasıya yaşadı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın sahibi belli oldu
YEREL HABERLER 10 binlerce Denizlili deve güreşi heyecanını doyasıya ...
Kızılcabölük - Malatya Yeşilyurt Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölük - Malatya Yeşilyurt Belediyespor ...
Kızılcabölükspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: ...
Miniklerden kalplere dokunan proje
YEREL HABERLER Miniklerden kalplere dokunan proje
Oksijen kaynağıyla kesip çaldıkları rayları hurdacıya satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Oksijen kaynağıyla kesip çaldıkları rayları hurdacıya ...
Denizlispor'u eski yıldızları yaktı
YEREL HABERLER Denizlispor'u eski yıldızları yaktı
Osmanlı mirası demiryolunu talan eden 6 şüpheli tutuklandı Türkiye’nin ilk tren hattındaki tarihi demiryolunu söken 6 kişilik şebeke JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER Osmanlı mirası demiryolunu talan eden 6 şüpheli ...
Çameli’nde ceviz üretim alanları genişletiliyor
YEREL HABERLER Çameli’nde ceviz üretim alanları genişletiliyor
DOSTEK Koleji, Kütahyalı başkanları ağırladı
YEREL HABERLER DOSTEK Koleji, Kütahyalı başkanları ağırladı
Kayıp genç gezmeye gittiği Marmaris’te bulundu
YEREL HABERLER Kayıp genç gezmeye gittiği Marmaris’te bulundu
Türk Kızılay Pamukkale’de bayrak değişimi yaşandı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Pamukkale’de bayrak değişimi yaşandı
Çameli Belediyespor lige ısınıyor
YEREL HABERLER Çameli Belediyespor lige ısınıyor
İş kazasında ölen Denizlili orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İş kazasında ölen Denizlili orman işçisi son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.