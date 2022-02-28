Pandemide menopoz kontrolleri ihmal edildi Menopoz grubundaki hasta desteklenmezse ileri yaşlarda daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan: “Menopozda kişiye özel tedavi planı uyguluyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide menopoz kontrolleri ihmal edildi Menopoz grubundaki hasta desteklenmezse ileri yaşlarda daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan: “Menopozda kişiye özel tedavi planı uyguluyoruz”

İHA

Pandemide menopoz kontrolleri ihmal edildi Menopoz grubundaki hasta desteklenmezse ileri yaşlarda daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan: “Menopozda kişiye özel tedavi planı uyguluyoruz”

Türkiye’de menopoza girme yaşı ortalaması 47 iken bunun bazı bölgelerde değişkenlik gösterdiğini söyleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, “Özellikle pandemi döneminde kadınlar menopoz kontrollerini ihmal etmemelidir” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, kadınların doğal adet döneminde yaşanan kanamalarının kesilmesi durumu olarak bilinen menopoz, bazı kişilerde erken yaşlarda görülebildiğini ifade etti. Türkiye’de menopoza girme yaşı ortalaması 47 iken bunun bazı bölgelerde değişkenlik gösterebildiğinden bahseden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, menopoz ve yapılması gerekenlerle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Kayhan, “Menopoz grubundaki kadınların özellikle kemik sağlığı açısından sağlık taramasından geçmesi gerekmektedir. Bu sürecin ihmal edilmesiyle birlikte ileri yaşa bağlı birtakım problemler karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle pandemi döneminde kadınlar menopoz kontrollerini ihmal etmemelidir” diye konuştu.

“Ateş basması, terleme, huzursuzluk ve uyku problemleri menopoz bulguları olabilir”
Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, “Bir kadın menopoza girdiğini genelde adet döngülerindeki düzensizlikle anlar. Normal seyreden adet döngülerinde periyotlarda kısalma ya da uzama yumurtlama fonksiyonundaki bozulmalara bağlı düzensizlikler olur. Bunun yanı sıra hormon üretiminin azalmansa bağlı olarak ateş basması, terleme, huzursuzluk, uyku problemleri gibi psikolojik yönlü bulgular da eşlik edebilir. Genellikle hastalar, bu şikayetlerle başvurduklarında, yaptığımız değerlendirmeler sonrasında hastanın menopoza geçiş döneminde mi yoksa menopoz döneminde mi olduğunu saptarız. Bu dönemde gelen hastalarda meme taramaları, kemik taramaları, smear testi ve jinekolojik muayene yapmaktayız. Checkup programı ile gelen hastalarda kalp damar, kardiyoloji, dahiliye bölümleri ile koordineli bir şekilde takip ve izlem yapmaktayız. Özel Denizli Tekden hastanesi olarak hastalarımıza bu konuda her türlü desteği veriyoruz” şeklinde bilgi verdi.

“Menopozda kişiye özel tedavi planı uyguluyoruz”
Menopozda erken teşhis için yapılması gerekenlerden de bahseden Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, “ 40 yaşını geçmiş kadınlarda, adet döngülerindeki düzensizlikler, beraberinde getirdiği ateş basmaları, sıkıntı, terleme gibi bulgular varsa mutlaka jinekoloji uzmanına başvurulması gerekir. Hastayı tümüyle değerlendirdiğimizde, hastanın yumurtalık rezervine bakıyoruz. Bazı hastalarda geçici olarak menopoz benzeri bulgular olmasına karşın, tam yerleşik menopoz döneminde olmayabiliyorlar. Tam tersine bazı hastalar da menopozda olduğunu düşünmüyorlar ama o hastalarda erken menopoz hastası oluyorlar. Dolayısıyla değerlendirme yaparak hem yumurta rezervini görmek hem de gereken tetkikleri yaparak kişiye özel tedavi planı uygulamak gerekir. Böylelikle hem erken menopoza giren hastaya gerektiği şekilde zamanında tedavi uygulamış oluruz. Hem de menopoz sürecinde gelen bir kadında, eşlik eden başka sistemik hastalıklar varsa bunları tarama ve yakalama şansına da sahip olmuş oluruz” dedi.

“Kemik sağlığı açısından menopoz grubundaki hasta desteklenmezse ileri yaşlarda daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir”
Menopoz diye ifade edilen durumun aslında 40 yaş üzerindeki her kadının 12 ay boyunca hiç adet görmemesi hali olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, “Türkiye’de menopoza giriş yaşı ortalaması değişkenlik gösteriyor. Türkiye’nin ortalaması 47 yaş olurken, doğu bölgelerinde 45 yaşa kadar düşüyor. Batı bölgelerinde ortalama 50 yaşına kadar adet görmeye devam eden hastalarımız da mevcut. Menopoza giren kadınların mutlaka jinekolog tarafından muayene edilmesi ve destek alması gerekiyor. Çünkü yaşadığı bu süreç kadını eğer çalışıyorsa meslek hayatını çalışmıyorsa da günlük yaşamını ve ruh sağlığını etkileyebiliyor. Bunu doğal bir süreç olarak kabul edip doğal bir şekilde atlatmayı düşünen kadınlarımız olabiliyor. Eğer bu süreç günlük yaşantıyı etkiliyorsa, aile yaşantısını etkiliyorsa destek tedavisi almasında fayda var. Kadınlara menopoz döneminde önerilerimiz kendi sağlıklarının kıymetini bilsinler. Bu son dönemde pandeminin bize öğrettiği en önemli şey sağlığımızın değerini bilmek oldu. Kadınların özellikle menopoza girdikten sonraki ilk yaşadığı dönem büyük önem taşıyor. Hormon eksikliğine bağlı bir takım doku kayıp bulguları ve kemik erimesi gibi şikayetler bu dönemde daha yoğun oluyor. Bu dönemde düzenli ve dengeli beslenme ile bu şikayetleri azaltmak mümkün. Biz 45 yaşında menopoza girdiğini düşündüğümüz bir kadına ilk beş yıllık dönemdeki destek tedavisiyle kendi sağlığını koruyabilirsek menopozun getireceği yaşlanma, doku kayıplarına bağlı bulguları biraz daha ertelemiş oluyoruz. Eğer kemik sağlığı açısından menopoz grubundaki hastayı destekleyemezsek ileri yaşlarda, yaşlanmaya bağlı olarak omurgalarda çökme kayıtları, boy kısalığı, bir takım hareket kısıtlılığına bağlı problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan her kadının bu dönemde kontrolden geçmesini ve gerekli takiplerinin yapılmasını öneririm” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Horozkent’in kızları Aydın'dan zaferle döndü
YEREL HABERLER Horozkent’in kızları Aydın'dan zaferle döndü
Çal’ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Çal’ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak
Merkezefendi voleybolda yarı finalde
YEREL HABERLER Merkezefendi voleybolda yarı finalde
Pamukkaleli sporcular hafta sonu 24 madalya kazandı
YEREL HABERLER Pamukkaleli sporcular hafta sonu 24 madalya kazandı
Özay Gönlüm konserle yad edilecek Başkan Zolan: “Eserlerini gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur”
YEREL HABERLER Özay Gönlüm konserle yad edilecek Başkan Zolan: ...
Atatürk MTAL öğrencilerinden atık kağıt toplama kampanyası
YEREL HABERLER Atatürk MTAL öğrencilerinden atık kağıt toplama ...
Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık, en fazla ithalat yapılan ülke ise Bulgaristan oldu
YEREL HABERLER Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı En ...
Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY ...
'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor
YEREL HABERLER 'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor
Aç kalan domuz kedilerin mamasına ortak oldu
YEREL HABERLER Aç kalan domuz kedilerin mamasına ortak oldu
Namağlup Kale Belediyespor, gol yağmurunu Acıpayam’da sürdürdü
YEREL HABERLER Namağlup Kale Belediyespor, gol yağmurunu Acıpayam’da ...
Denizli MHP’nin yeni İl Başkanı Yusuf Garip oldu
YEREL HABERLER Denizli MHP’nin yeni İl Başkanı Yusuf Garip oldu
Sarayköyspor deplasmandan altın gibi 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Sarayköyspor deplasmandan altın gibi 3 puanla döndü
10 binlerce Denizlili deve güreşi heyecanını doyasıya yaşadı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın sahibi belli oldu
YEREL HABERLER 10 binlerce Denizlili deve güreşi heyecanını doyasıya ...
Kızılcabölük - Malatya Yeşilyurt Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölük - Malatya Yeşilyurt Belediyespor ...
Kızılcabölükspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: ...
Miniklerden kalplere dokunan proje
YEREL HABERLER Miniklerden kalplere dokunan proje
Oksijen kaynağıyla kesip çaldıkları rayları hurdacıya satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Oksijen kaynağıyla kesip çaldıkları rayları hurdacıya ...
Denizlispor'u eski yıldızları yaktı
YEREL HABERLER Denizlispor'u eski yıldızları yaktı
Osmanlı mirası demiryolunu talan eden 6 şüpheli tutuklandı Türkiye’nin ilk tren hattındaki tarihi demiryolunu söken 6 kişilik şebeke JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER Osmanlı mirası demiryolunu talan eden 6 şüpheli ...
Çameli’nde ceviz üretim alanları genişletiliyor
YEREL HABERLER Çameli’nde ceviz üretim alanları genişletiliyor
DOSTEK Koleji, Kütahyalı başkanları ağırladı
YEREL HABERLER DOSTEK Koleji, Kütahyalı başkanları ağırladı
Kayıp genç gezmeye gittiği Marmaris’te bulundu
YEREL HABERLER Kayıp genç gezmeye gittiği Marmaris’te bulundu
Türk Kızılay Pamukkale’de bayrak değişimi yaşandı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Pamukkale’de bayrak değişimi yaşandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.