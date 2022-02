Pandemide menopoz kontrolleri ihmal edildi Menopoz grubundaki hasta desteklenmezse ileri yaşlarda daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan: “Menopozda kişiye özel tedavi planı uyguluyoruz”

Türkiye’de menopoza girme yaşı ortalaması 47 iken bunun bazı bölgelerde değişkenlik gösterdiğini söyleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, “Özellikle pandemi döneminde kadınlar menopoz kontrollerini ihmal etmemelidir” dedi.



Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, kadınların doğal adet döneminde yaşanan kanamalarının kesilmesi durumu olarak bilinen menopoz, bazı kişilerde erken yaşlarda görülebildiğini ifade etti. Türkiye’de menopoza girme yaşı ortalaması 47 iken bunun bazı bölgelerde değişkenlik gösterebildiğinden bahseden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, menopoz ve yapılması gerekenlerle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Kayhan, “Menopoz grubundaki kadınların özellikle kemik sağlığı açısından sağlık taramasından geçmesi gerekmektedir. Bu sürecin ihmal edilmesiyle birlikte ileri yaşa bağlı birtakım problemler karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle pandemi döneminde kadınlar menopoz kontrollerini ihmal etmemelidir” diye konuştu.



“Ateş basması, terleme, huzursuzluk ve uyku problemleri menopoz bulguları olabilir”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, “Bir kadın menopoza girdiğini genelde adet döngülerindeki düzensizlikle anlar. Normal seyreden adet döngülerinde periyotlarda kısalma ya da uzama yumurtlama fonksiyonundaki bozulmalara bağlı düzensizlikler olur. Bunun yanı sıra hormon üretiminin azalmansa bağlı olarak ateş basması, terleme, huzursuzluk, uyku problemleri gibi psikolojik yönlü bulgular da eşlik edebilir. Genellikle hastalar, bu şikayetlerle başvurduklarında, yaptığımız değerlendirmeler sonrasında hastanın menopoza geçiş döneminde mi yoksa menopoz döneminde mi olduğunu saptarız. Bu dönemde gelen hastalarda meme taramaları, kemik taramaları, smear testi ve jinekolojik muayene yapmaktayız. Checkup programı ile gelen hastalarda kalp damar, kardiyoloji, dahiliye bölümleri ile koordineli bir şekilde takip ve izlem yapmaktayız. Özel Denizli Tekden hastanesi olarak hastalarımıza bu konuda her türlü desteği veriyoruz” şeklinde bilgi verdi.



“Menopozda kişiye özel tedavi planı uyguluyoruz”

Menopozda erken teşhis için yapılması gerekenlerden de bahseden Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, “ 40 yaşını geçmiş kadınlarda, adet döngülerindeki düzensizlikler, beraberinde getirdiği ateş basmaları, sıkıntı, terleme gibi bulgular varsa mutlaka jinekoloji uzmanına başvurulması gerekir. Hastayı tümüyle değerlendirdiğimizde, hastanın yumurtalık rezervine bakıyoruz. Bazı hastalarda geçici olarak menopoz benzeri bulgular olmasına karşın, tam yerleşik menopoz döneminde olmayabiliyorlar. Tam tersine bazı hastalar da menopozda olduğunu düşünmüyorlar ama o hastalarda erken menopoz hastası oluyorlar. Dolayısıyla değerlendirme yaparak hem yumurta rezervini görmek hem de gereken tetkikleri yaparak kişiye özel tedavi planı uygulamak gerekir. Böylelikle hem erken menopoza giren hastaya gerektiği şekilde zamanında tedavi uygulamış oluruz. Hem de menopoz sürecinde gelen bir kadında, eşlik eden başka sistemik hastalıklar varsa bunları tarama ve yakalama şansına da sahip olmuş oluruz” dedi.



“Kemik sağlığı açısından menopoz grubundaki hasta desteklenmezse ileri yaşlarda daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir”

Menopoz diye ifade edilen durumun aslında 40 yaş üzerindeki her kadının 12 ay boyunca hiç adet görmemesi hali olduğunu belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan, “Türkiye’de menopoza giriş yaşı ortalaması değişkenlik gösteriyor. Türkiye’nin ortalaması 47 yaş olurken, doğu bölgelerinde 45 yaşa kadar düşüyor. Batı bölgelerinde ortalama 50 yaşına kadar adet görmeye devam eden hastalarımız da mevcut. Menopoza giren kadınların mutlaka jinekolog tarafından muayene edilmesi ve destek alması gerekiyor. Çünkü yaşadığı bu süreç kadını eğer çalışıyorsa meslek hayatını çalışmıyorsa da günlük yaşamını ve ruh sağlığını etkileyebiliyor. Bunu doğal bir süreç olarak kabul edip doğal bir şekilde atlatmayı düşünen kadınlarımız olabiliyor. Eğer bu süreç günlük yaşantıyı etkiliyorsa, aile yaşantısını etkiliyorsa destek tedavisi almasında fayda var. Kadınlara menopoz döneminde önerilerimiz kendi sağlıklarının kıymetini bilsinler. Bu son dönemde pandeminin bize öğrettiği en önemli şey sağlığımızın değerini bilmek oldu. Kadınların özellikle menopoza girdikten sonraki ilk yaşadığı dönem büyük önem taşıyor. Hormon eksikliğine bağlı bir takım doku kayıp bulguları ve kemik erimesi gibi şikayetler bu dönemde daha yoğun oluyor. Bu dönemde düzenli ve dengeli beslenme ile bu şikayetleri azaltmak mümkün. Biz 45 yaşında menopoza girdiğini düşündüğümüz bir kadına ilk beş yıllık dönemdeki destek tedavisiyle kendi sağlığını koruyabilirsek menopozun getireceği yaşlanma, doku kayıplarına bağlı bulguları biraz daha ertelemiş oluyoruz. Eğer kemik sağlığı açısından menopoz grubundaki hastayı destekleyemezsek ileri yaşlarda, yaşlanmaya bağlı olarak omurgalarda çökme kayıtları, boy kısalığı, bir takım hareket kısıtlılığına bağlı problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan her kadının bu dönemde kontrolden geçmesini ve gerekli takiplerinin yapılmasını öneririm” şeklinde konuştu.

