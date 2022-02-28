Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi yataklı servislerde 6. katta açılan Nöroloji AD. İnfüzyon Ünitesi hastalarımıza hizmet vermeye başladı.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Nöroloji AD. Başkanı Prof. Dr. Levent Sinan Bir ünite hakkında açıklamalarda bulundu. Son yıllarda klinik nöroloji özellikle nöroimmünoloji ile ilgili başdöndürücü gelişmeler eşliğinde, özellikle bağışıklık sistemi aracılı hastalıklarda, tedavi yöntemlerinin çeşitliliği ve kullanımı arttığını söyleyen Prof. Dr. Levent Sinan Bir, “Bu hastalıkların başında multipl skleroz (MS) gelmektedir. Aslında MS ataklarında yüksek doz intravenöz metilprednisolon tedavisini yıllardır sıkça vermekteyiz ancak okrelizumab, ritüksimab gibi ataktan korumaya yönelik diğer tedavi alternatiflerin sayısı da çoğalmıştır. Yine nöromiyelitis optika spektrum hastalıkları ve diğer bazı demiyelinizan hastalıklarda ve kimi nöromüsküler hastalıklarda immün düzenleyici çeşitli tedaviler damar yolu ile uygulanmaktadır. Bunun başında da intravenöz IgG infüzyonları gelmektedir” dedi.



“İnfüzyon ünitesi yataklı serviste yığılımı engelleyecek, yatış sırası bekleme sıkıntısını giderecek”

Prof. Dr. Levent Sinan Bir, “Gerek ilgili hasta sayımızın giderek artması, gerekse gözlem altında damardan uygulanması gereken bu tedavilerin kullanım sıklıklarının artması nedenleri ile hastalarımız yatak sırası beklemekte, bazen zaruri ve acil koşullarda konforlu olmayan geçici mekanlarda tedavi almaktaydı. Hastalarımızın önemli bir bölümü günübirlik yatışla, bazen birkaç gün ardı sıra sürecek bu tedavileri alıp akşamı evlerinde geçirmeyi tercih etmektedir. İnfüzyon ünitesi yataklı serviste yığılımı engelleyecek, yatış sırası bekleme sıkıntısını giderecek, saatler sürebilen bu uygulamalarda gayet ferah bir özel ünitede ve rahat yatar koltuklarda hastane koşullarında gözetim altında sıkıntı yaşamayacaklardır” diye konuştu.



Ünite açıldığından bu yana PAÜ çok olumlu geribildirimler alıyor

Prof. Dr. Levent Sinan Bir ünite açıldığından bu yana çok olumlu geribildirimler almakta olduklarını, Denizli ve çevre illerde yaşayan hastalara bu imkan sağlandığı için kıvançlı olduklarını söyledi. Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise hastaneye yeni üniteler açmaya devam edeceklerini hastaların rahatlığı için her türlü çalışmayı desteklediklerini belirtti.

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