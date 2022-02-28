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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO Başkanı Erdoğan’dan önemli çağrı

İHA

DTO Başkanı Erdoğan’dan önemli çağrı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 1 Mart itibarıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tescili için müracaat edilecek yetkili atama ile kuruluş başvurularında, elektronik imza beyanı için elektronik imza ile tescil başvurularının oluşturulacağını duyurdu.

1 Mart itibarıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tescili için başvurularda, elektronik imza beyanı için elektronik imza ile tescil başvurularının oluşturulacağını belirten DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verd; “Üyelerimizin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için her türlü imkanı seferber ettik. Bu kapsamda, yeni bir uygulamayı daha devreye soktuk. 20 Şubat 2021 tarih ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Şirket kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, imza verilerinin elektronik ortamda temini hakkında yeni bir yasal düzenlemeye gidilmişti. 1 marttan itibaren de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ıncı maddesi çerçevesinde MERSİS üzerinden yapılan kuruluş ve yetkili atama tescili başvurularında imza atmaya yetkili olanların verilerinin elektronik ortamda bulunması halinde, imzası MERSİS üzerinden temin edilecek. Bu durum, yeni nüfus kimliğine sahip olanlar için geçerlidir. Bu sayede üyelerimize, ıslak imzalı olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü’müze verdikleri imza beyannamelerini elektronik ortamdan teslim edebilmeleri kolaylığı sağlanmıştır. Yetkisi olan üyelerimizin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla, MERSİS üzerinden yapılan tescil başvuru ekranında Yetki Kabul İşlemleri modülü oluşturulmuştur. Tescil başvurusu sırasında sistem tarafından yetki kabul onayı verilmesi istenilen yetkili olarak atanan yeni nüfus kimliğine sahip üyelerimizden her biri, kendisi tarafından edevlet, mobil imza ve eimzası ile MERSİS’e girerek Yetki Kabul İşlemleri modülü üzerinden yetki kabul onayını verebilecektir” ifadelerini kullandı.

“Yetkililerin müdürlüğümüze gelmelerine gerek kalmayacaktır”
Videoların izlenmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, “MERSİS üzerinden tescili için başvuru yapılan şirket kuruluşlarına ait ana sözleşmelerin tüm ortaklarının ve tüm yetkililerinin yeni nüfus kimliğine sahip olması gerekmektedir; bu sayede eimza ile imzalaması ve yetkililerinin sistem üzerinden yetki kabul onayını vermesi halinde, ortakların ve yetkililerin müdürlüğümüze gelmelerine de gerek kalmayacaktır. 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla, MERSİS üzerinden tescili için müracaat edilecek yetki atama ile kuruluş başvurularında elektronik imza beyanı için tescil başvurularının oluşturulmasına başlanacaktır. Kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruların, herhangi bir aksamaya neden olmaması için MERSİS ana sayfasında bulunan “Yardım” bölümündeki “Dijital imza beyanı” videosunun izlenmesi ve bu yeni uygulama ile işlem sürecinin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi edinilmesi hususu, o nedenle büyük önem arz etmektedir. Üyelerimizin bilgi ve ilgisine sunarız” dedi.

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