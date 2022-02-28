Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi

İHA

Denizli'de 1 haftada 92 ayrı trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 59’u maddi hasarlı, 33’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 92 ayrı trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 21 ile 27 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Denizli’de trafik ekipleri koordinesinde 18 bin 58 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 857 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 92 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 33’ü yaralanmalı, 59 maddi hasarlı kaza olduğu bildirildi.
Öte yandan, ekipler tarafından 122 okul servisi denetlenirken, her an gibi araca ve sürücüye cezai işlem uygulanmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merkezefendi’nin 50 farklı noktasına yer altı çöp konteyneri yerleştirildi
YEREL HABERLER Merkezefendi’nin 50 farklı noktasına yer altı çöp ...
Büyükşehirden 8 Mart’a özel etkinlikler
YEREL HABERLER Büyükşehirden 8 Mart’a özel etkinlikler
DTO Başkanı Erdoğan’dan önemli çağrı
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan’dan önemli çağrı
PAÜ Hastanesinde İnfüzyon Ünitesi hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER PAÜ Hastanesinde İnfüzyon Ünitesi hizmet vermeye ...
Gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği ev harabeye döndü: 1 ağır yaralı Mutfak tüpünden sızan gazın patlamaya neden olduğu evin duvarları yıkıldı, çatısında çökme meydana geldi
YEREL HABERLER Gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği ev ...
Pandemide menopoz kontrolleri ihmal edildi Menopoz grubundaki hasta desteklenmezse ileri yaşlarda daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Ramazan İlker Kayhan: “Menopozda kişiye özel tedavi planı uyguluyoruz”
YEREL HABERLER Pandemide menopoz kontrolleri ihmal edildi Menopoz ...
Horozkent’in kızları Aydın'dan zaferle döndü
YEREL HABERLER Horozkent’in kızları Aydın'dan zaferle döndü
Çal’ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Çal’ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak
Merkezefendi voleybolda yarı finalde
YEREL HABERLER Merkezefendi voleybolda yarı finalde
Pamukkaleli sporcular hafta sonu 24 madalya kazandı
YEREL HABERLER Pamukkaleli sporcular hafta sonu 24 madalya kazandı
Özay Gönlüm konserle yad edilecek Başkan Zolan: “Eserlerini gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur”
YEREL HABERLER Özay Gönlüm konserle yad edilecek Başkan Zolan: ...
Atatürk MTAL öğrencilerinden atık kağıt toplama kampanyası
YEREL HABERLER Atatürk MTAL öğrencilerinden atık kağıt toplama ...
Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık, en fazla ithalat yapılan ülke ise Bulgaristan oldu
YEREL HABERLER Denizli’nin hem ihracatı hem de ithalatı arttı En ...
Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY ...
'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor
YEREL HABERLER 'Mahallede Maç Var'da finaller başlıyor
Aç kalan domuz kedilerin mamasına ortak oldu
YEREL HABERLER Aç kalan domuz kedilerin mamasına ortak oldu
Namağlup Kale Belediyespor, gol yağmurunu Acıpayam’da sürdürdü
YEREL HABERLER Namağlup Kale Belediyespor, gol yağmurunu Acıpayam’da ...
Denizli MHP’nin yeni İl Başkanı Yusuf Garip oldu
YEREL HABERLER Denizli MHP’nin yeni İl Başkanı Yusuf Garip oldu
Sarayköyspor deplasmandan altın gibi 3 puanla döndü
YEREL HABERLER Sarayköyspor deplasmandan altın gibi 3 puanla döndü
10 binlerce Denizlili deve güreşi heyecanını doyasıya yaşadı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın sahibi belli oldu
YEREL HABERLER 10 binlerce Denizlili deve güreşi heyecanını doyasıya ...
Kızılcabölük - Malatya Yeşilyurt Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölük - Malatya Yeşilyurt Belediyespor ...
Kızılcabölükspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: ...
Miniklerden kalplere dokunan proje
YEREL HABERLER Miniklerden kalplere dokunan proje
Oksijen kaynağıyla kesip çaldıkları rayları hurdacıya satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Oksijen kaynağıyla kesip çaldıkları rayları hurdacıya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.