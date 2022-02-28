Uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.