İçinden yol geçen tarihi konak yok oluyor

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Denizli’nin Buldan ilçesinde bir zamanlar ziyaretçi akınına uğrayan ve içinden yol geçen tarihi konak, bakımsızlıktan harabeye döndü.



Buldan ilçesi Girne Mahallesinde içinden yol geçen tarihi konak içler acısı vaziyete geldi. İlginç özelliği ile dikkat çeken ve bir zamanlar ziyaretçiler tarafından resimlerin çektirildiği konak, şimdilerde ise harabeye dönerek yok olmaya terk edildi. Kısa süre sonra konağın tamamen yıkılacağını belirten mahalle sakini Sertan Sarıkaya, “Yukarı Bucak bölgesinde özellikle heyelan yaşanmasının ardından çok sayıda ev bu halde. Buldan’ın tarihi ve kültürel zenginliğinin en güzel eserleri birer birer yıkıldı. Şimdi de sıra bu konakta. Zamanında ortasından yol geçmesi nedeniyle çok sayıda misafir bu evi görmeye gelirdi. Şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Kısa bir zaman sonra bu konakta yıkılarak tarihin tozlu arşivine gömülecek” dedi.

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