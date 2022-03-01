Denizli’ye yoğun kar yağışı uyarısı

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– Geçtiğimiz aylarda son 10 yılın en şiddetli kar yağışını yaşayan Denizli’de, yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yoğun kar yağışının beklendiğini kaydedildi.

AFAD Denizli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “2 Mart saat 08.00’den 3 Mart gece saat 03.00’e kadar ilimizde beklenen kar yağışının metrekareye 2150 kilogram, 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli 1020 santimetre ve yoğun kar yağışı olarak 21 santimetre şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

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