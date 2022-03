Genç aşçı uluslararası yarışmalarda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Denizli Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf Aşçılık Dalı öğrencisi Hatice Atmaca, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, dünya şampiyonu olan Denizli Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf Aşçılık Dalı öğrencisi Hatice Atmaca’yı makamında ağırladı.



Mesleki eğitimin yeniden bir diriliş destanına sahne olduğunu dile getiren Müdür Ekici “Denizli Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf Aşçılık Dalı Öğrencimiz Hatice Atmaca, Antalya Uluslararası Gastronomi Festivalinde altın madalya, Dünya Aşçılar Birliği (WACS) İstanbul Kıtalararası Mutfak Günleri Yarışmasında gümüş madalya, “Culinary World Cup Tunisia 2022” Gastronomi Yarışmasında 2 ana yemek kategorisinden 2 altın madalya kazanarak başarılarına başarı kattı. Mesleki eğitim öğrencilerimizin kabiliyetlerinin farkına varmaları en önemli noktalardan biridir. Mesleki eğitim alan her bir öğrencimiz birer hazinedir. Öğrencilerimizin içlerindeki bu hazineyi ortaya çıkarmaları adına imkanlar verdiğimiz takdirde başarıların kendiliğinden geldiğinin en büyük örneği Hatice’dir. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilimizi ve ülkemizi en üst düzeyde temsil etti. Hatice, mesleki eğitimde geldiğimiz noktanın en güzel örneklerindendir. İlimizin ve ülkemizin gurur kaynağı ve diğer öğrencilerimize de ilham kaynağı olmuştur. Başarılarının devamını diliyorum. Tüm öğrencilerimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Mesleki Eğitim Merkezi Programı ile gelişmeye devam eden, güçlenen mesleki eğitimin nitelikli gelişimini her daim destekleyeceğiz” dedi.



Aşçılığın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Denizli Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf Aşçılık Dalı öğrencisi Hatice Atmaca ise; “Çok küçük yaşlarda, beni mutlu edecek mesleğin aşçılık olduğuna karar verdim. Ailemin, öğretmenlerimin ve okullarımın desteği bu anlamda çok değerlidir. Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi iken uygulama alanına daha çok ihtiyaç duymamdan dolayı okul değişikliği yaparak Denizli Mesleki Eğitim Merkezine kaydoldum. Bu sayede haftanın bir günü örgün eğitim alıyor kalan günler iş ortamında kendimi geliştirebiliyordum. Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerine sunduğu bu imkân ile mesleğe daha emin adımlarla ilerleyebildiğimi düşünüyorum. Denizli İl Milli Müdürlüğünün, Denizli Merkezi Eğitim Merkezinin ve öğretmenlerimin desteği ile yarışmalarda altın madalya aldım. Her zaman desteklerini benden esirgemeyen Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin, okulum, öğretmenlerim, şu anda çalışmakta olduğum Çamlık Kahve Sokağı iş yeri sahibim Musa Taşan’ın ve Denizli Ticaret Odasının, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ nın sundukları katkılar ile Tunus’ta yapılan “Culinary World Cup Tunisia 2022” Gastronomi Yarışmasına katılabildim. Yarışmaya ana yemek kategorisinde, Osmanlı mutfağından Terkibi Çeşiddiye ve Hünkar Beğendi yemekleri ile katıldım. İkisinden de altın madalya almaya hak kazandım. İlk defa yurtdışında ülkemi temsil ettiğim yarışmada iki altın madalya ile Türk Bayrağı ile var olmak, ülkeme bu gururu yaşatmak benim için çok önemli oldu. Bu güzel duygularla, deneyimlerle buluşmamı sağlayan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a, Denizli İl Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici’ye ve bana destek olan herkese sonsuz sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunarım” dedi.

