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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaş haberleri çocuklarda ölümle ilişkili korkulara neden oluyor

İHA

Savaş haberleri çocuklarda ölümle ilişkili korkulara neden oluyor

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Ecrin Zeybek, dünya da son günlerde yaşanan savaşların çocuklarda korku, kaygı, endişe ve çaresizlik gibi olumsuz duygulara yol açtığına dikkat çekerek; “Savaş haberlerini izleyen ya da yanında savaş konuşulan çocuklarda ölümle ilişkili korku, okula gitmek istememe, uyku sorunları gibi durumlar baş gösterebilir, bu tür durumları onlarla konuşurken bir uzmandan mutlaka destek alınmalı” dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Ecrin Zeybek, başta çocuklar olmak üzere birçok bireyin ruh sağlığını olumsuz etkileyen savaş olaylarında ne yapılması gerektiği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan savaşların toplum sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, “Savaşlar, doğrudan bireyin hayatını tehdit eden olayların başında yer alır dolayısıyla toplumları derinden etkiler. Son günlerde dünyanın yakından takip ettiği savaş haberlerini geleneksel ve sosyal medyada sıkça görüyoruz, takip ediyoruz. Savaş haberlerini izleyip, okuyan veya bu durumu yaşayan bireylerde yaşanılan olumsuz duygu durumu bireyin ruh sağlığını etkiliyor. Savaş ve terör olaylarına doğrudan veya medya aracılığıyla tanık olan bireyler korku, kaygı, endişe, çaresizlik gibi olumsuz duygular hissetmeye başlıyor. Bireyi aşırı korkmasına sebep olan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik hissine neden olan beklenmedik bir şekilde gerçekleşen olayların tetiklediği durumlar ruhsal travmalardır. Ruhsal travmaların toplum üzerinde bıraktığı etkinin giderilmesi yalnızca şimdiki zaman için değil gelecekte de daha iyi bir toplumsal ruh sağlığı açısından oldukça önemlidir” diye konuştu.

“Çocukların savaş ile ilgili haberleri izlemesine izin vermeyin”
Savaş gündemine maruz kalan çocuklar ile nasıl iletişim kurulması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, “Çocukların soru sormasını desteklemek, soru sormalarına ortam sağlamak önemlidir. Çocuklar hazır olana kadar onları konuşmaya zorlamayın. Çocuklara verilen bilgilerde dürüst olmak ve doğru kelimeleri kullanmak önemlidir. Çocuklar durumu kişiselleştirebilir. Savaşta direkt etkilenecek arkadaşları ve akrabaları için endişe duyabilirler. Bu durumda onları anlamaya çalışmak önemlidir. Bazı çocuklar kendi duygularını ifade etmekte zorlanabilir. Bu durumda resim çizmek, oyun oynamak, hikayelerle korkularını anlamaya çalışmak önemlidir. Çocukların kafalarının karıştığı programları özellikle savaş ile ilgili haberleri izlemelerine izin vermeyin. Çocuğun güvende olduğunu hissettirin ve onlara gerçekçi olmayan sözler vermeyin. Çocuklar yanınızda iken bir başka bireyle savaş, terör olayları gibi konuları konuşurken dikkat etmek önemlidir” dedi.

“Çocukların yanında savaş hakkında konuşmayın”
Çocukların yanında savaş, şiddet, terör gibi konuların konuşulmasının doğru olmadığının altını çizen Psikolog Zeybek, “Çocuğun kulağı sizde olabilir ve yetişkin bireylerle konuştuğunuz bu savaş konuları çocuğunuzun korku ve kaygı yaşamasına sebebiyet verebilir. Bu tür haberleri sıklıkla takip eden ailelerin çocuklarında bu gündeme bağlı dünyanın tehlikeli bir yer olduğu algısı oluşur. Hatta geçmişte savaş ya da çevresinde ölüm kaybı yaşayan travması olan çocuklar bu durumdan daha fazla etkilenir. Çocuklarda ölümle ilişkin korku, okula gitmek istememe, uyku sorunları gibi durumla baş gösterdiğinde mutlaka bir uzmandan destek alın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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