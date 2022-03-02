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Sattıkları üzümün parasını 7 aydır alamadılar Sattıkları üzümün parasını aylardır alamayan çiftçiler, borçlarını ödeyemeyince mağdur oldu

İHA

Sattıkları üzümün parasını 7 aydır alamadılar Sattıkları üzümün parasını aylardır alamayan çiftçiler, borçlarını ödeyemeyince mağdur oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde ürettikleri üzümü toplu olarak anlaşılan firmaya teslim eden çiftçiler, aradan 7 ay geçmesine rağmen paralarını alamayınca mağdur oldu. Geçtiğimiz yıl da aynı firmaya ürün veren ancak her hangi bir sorun yaşamayan üreticiler, alın terlerinin karşılığını alabilmek için yardım istedi

Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesinde üzüm yetiştirerek geçimini sağlayan çiftçiler, 2020 yılında toplu olarak anlaştıkları bir firmaya mahsullerini sorunsuz bir şekilde sattı. 2021 yılı hasat sezonun ise aynı firmayla teslim ettikleri ürünlerin parasını en geç 23 ay içerisinde alacaklarına dair konuşarak tekrar anlaşan çiftçiler, aradan 7 ay geçmesine rağmen paralarını alamadı. Çevredeki komşu mahallelerde de mağdur olan çok sayıda üretici olduğunu iddia eden çiftçiler, firma tarafından alın terinin karşılığı olan paralanın bir an önce ödemesini talep etti.

Üzüm yetiştiricilerinden Cengiz Sert, sadece kendi mahallelerinden 2 milyon TL'ye yakın alacaklarının olduklarını belirterek, “Bu zamana kadar vereceğiz diyorlar. Vermeyeceğiz demiyorlar ama nitekim borçlarımızı ödeyemeyecek hale geldik. Her taraf her tarafla sıkıştı. Şuanda borçlarımız var ve biz mağduruz” dedi.

"Maalesef çeklerde de karşılık çıkmadı”
Sattıkları ürünün karşılığını alamayınca borçlarının biriktiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Ahmet Boynikar ise, “2020 yılında buraya geldiklerinde nakit bir şekilde çalıştılar. Üzüm aldıkları vatandaşlara paralarını ödediler. 2021 yılında geldiklerinde, geçen seneden güven sağladıklarından vatandaşlardan üzümlerini aldılar. Yüzde 30 veya 50 civarında nakit ödeme yapıp, kalanların da en geç 3 ay içinde ödeneceği şekilde bir sözlü taahhüt verdiler. 23 ay geçtikten sonra gidip kapılarını çaldığımızda paramızı alamadık. Her konuştuğumuzda 'İşte yarın olacak bir gün olacak, kredi geliyor yok zarar ettik" gibi oyalama taktikleriyle bu zamana kadar geldik. Ben kendi şahsım adına belirli miktar alacağım var. Kantar fişleri vardı, onunla beraber bir avukata müracaat ettik. Mahkemeye verdim. Çek ödeme talimatı alan arkadaşlarımız vardı, maalesef çeklerde de karşılık çıkmadı” diye konuştu.
Doğanköylü üzüm üreticilerinin yönelttiği suçlamaların tarafı olan firma yetkilileri ise, haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Firmadan yapılan açıklamada; pandemiden kaynaklı olarak dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan kendilerinin de olumsuz etkilendikleri, anlaşma yaptıkları ürünün paketleme aşamasında bozuk olduğunun anlaşılması üzerine firma olarak zarar etikleri, buna rağmen yapılan 19 milyon TL'lik alışverişin 17 milyonluk kısmının ödendiği, iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen kendileri hakkında olumsuz bir algı oluşturulmak istendiği, firma olarak Buldan'da faaliyetlerine devam ettikleri ve finansal sorunların en kısa sürede çözülerek tüm çiftçilere gerekli ödemelerin yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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