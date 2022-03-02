Denizli'de yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, caddede yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Ökkeş İlhan Kılıç (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi Merkezefendi Caddesinde meydana geldi. Ökkeş İlhan Kılıç, caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan Can D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına, karnına ve sağ koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Can D.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-03-02 23:46:23



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