Bu hastalık ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada Tekden Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Ünlü, felç ile ilgili merak edilenleri anlattı

İnme ya da felç olarak bilinen serebrovasküler hastalıklar, dünyada ölüm nedenleri arasında 3’üncü, sakatlığa sebep olan hastalıklar arasında ise ilk sırada yer alıyor. Özel Denizli Tekden Hastanesi Nöroloji Uzmanı. Dr. Bülent Ünlü, felcin belirtileri, nedenleri ile ilgili merak edilenleri anlattı.



Beyin dokusunun beslenmesini bozan her durumda felcin meydana gelebileceğine dikkat çeken Özel Denizli Tekden Hastanesi Nöroloji Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Bülent Ünlü, “Felç kalıcı sakatlıklara sebep olabileceğinden dolayı acil müdahale edilmesi gereken bir hastalıktır. Felç meydana geldiği sırada beyin hücreleri ölmeye başlar ve o bölgede geçici ya da kalıcı olarak fonksiyonlar durabilir. Felç geçiren hastada fonksiyonların durmasıyla güçsüzlük, vücudun bir tarafında uyuşma, görme bozuklukları, baş ağrısı, dengesizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Felçte erken müdahale, hayat kurtarırken aynı zamanda tedavi başarı oranını da arttırmaktadır” dedi.



Toplumda felç olarak bilinen inmenin, sıklıkla kanama ya da damar tıkanıklığı sonucunda meydana geldiğinden bahseden Uz. Dr. Bülent Ünlü, “Vücudun bir tarafında uyuşukluk ve güçsüzlük, kolda ve bacakta güçsüzlük, konuşma ve anlamada güçlük, bayılma, kusma, görme problemleri, yürümede güçlük, baş ağrısı ve dengesizlik gibi yaşanan rahatsızlıklar felcin belirtileri arasındadır. Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız mutlaka uzmana başvurmakta fayda var. Çünkü felç, kalıcı sakatlıklara sebep olabileceğinden dolayı acil müdahale gerektiren sağlık problemidir. Geçici felç geçiren hastalar nasıl olsa geçer düşüncesiyle hastaneye başvurmakta gecikebiliyor. Bunun sonucunda da erken müdahale ile kurtarılma şansı yüksek olan hastalarda, zamanında müdahale edilmediği için daha ciddi sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Erken müdahale hayat kurtarırken aynı zamanda tedavi başarı oranını da arttırmaktadır” diye konuştu.



“Felcin genellikle yaşlılarda görüldüğü bilinse de gençlerde de görülme ihtimali yüksek”

Felce neden olan risk faktörlerine de değinen Uzm. Dr. Bülent Ünlü, şu uyarılarda bulundu:

“Hareketsiz yaşam tarzı, aşırı kilo, yanlış beslenme, yüksek tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıklar, kalp ritim bozukluğu ve yaş felçte risk faktörleri arasındadır. Felç konusunda risk faktörlerini bilmek ve gerekli tedbirleri alarak zamanında yapılan müdahale, hayati önem taşıyor. Felç geçiren hastada felcin neden kaynaklandığına yönelik muayene ve tetkikler yaparak buna göre tedavi planı uygulanmaktadır. Felç geçiren hastalarda kolesterol, kan şekeri, tansiyon gibi kronik hastalıkların takibinin yapılarak gerekli tedavinin uygulanması felcin tekrarlamaması açısından son derece önemlidir. Felç genellikle ileri yaştaki hastalar için risk faktörü olsa da genç hastalar da görülülebiliyor”

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