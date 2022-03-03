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Merkezefendi’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler

İHA

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Kadın Platformu işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Merkezefendi’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Kadın Platformu işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Tiyatrodan söyleşiye, atölyeden konsere kadar pek çok etkinliğin yer alacağı Kadınlar Günü’nün ilk etkinliği Ümmiye Koçak’ın yazıp yönettiği ‘Ana Gökyüzü Delinmiş’ isimli Arslanköy Kadınlar Tiyatro gösterimi 6 Mart Pazar günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da sahnelenecek. 7 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de kadın girişimci ziyaretleri, saat 19.00’da takı atölyesi ve saat 20.00’de Anadolu Kadınları Türk Halk Müziği Topluluğu konseri Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da olacak.

8 Mart Salı günü saat 12.30’da Denizli Valiliği önünde çelenk töreni düzenlenecek ve ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te Hatice Kübra Tongar söyleşisi ve saat 20.00’de Didem Saracel’in yazıp sahnelediği ‘Elbet Sefil Olursa Kadın Alçalır Beşer’ oratoryosu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne dolu dolu hazırlandıklarını belirtti. Başkan Doğan, “8 Mart kadın direnişinin ve haklarının en önemli günlerinden biridir. Merkezefendi Belediyesi olarak kadınların hak, özgürlük, eşitlik gibi temel insani değerlere yönelik taleplerini dinliyor, onlarla omuz omuza hareket ediyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel üç günlük dolu dolu bir program hazırladık. Tüm hemşehrilerimizi 3 gün sürecek etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.

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