Denizli Cerrahi Hastanesi uzmanlarından Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde uyarı “Her yaşta karşımıza çıkabilecek işitme sorunlarının tedavisi mümkün”

– Günümüzde her yaşta görülen işitme sorunlarının tedavi edilebildiğine dikkat çeken Özel Denizli Cerrahi Hastanesi KBB uzmanları, gerektiği halde işitme cihazı kullanmayanların depresyon ve Alzheimer riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal ile Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Tuna Kenar, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nde işitme rahatsızlıklarının erken teşhisi ve tedavisi konusunda önemli uyarılarda bulundu.



3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, işitme ve konuşmanın insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli yol olduğunu söyledi. İşitmenin önemine dikkat çeken Op. Dr. Aykal, “İşitme kayıpları doğumdan itibaren tespit edilebilen rahatsızlıklardır. Ailelerin bebek ve çocuklarında işitme kaybı hissettiklerinde mutlaka bir uzmana müracaat etmeleri gerekir. Dünyada yaklaşık 360 milyon kişide işitme kaybı ile ilgili rahatsızlıkların olduğu biliniyor. Bu sayının 32 milyon kadarı bebeklerde gözleniyor. İşitme kayıplarının yaklaşık yüzde 50’si tedavi edilebilir hastalıklara bağlıdır. Bu yüzden işitme kaybı hissedildiğinde genç, erişkin veya yaşlı her yaşta mutlaka tedavisi yapılmalıdır. Çağımızda özellikle gençlerde yüksek seste müzik dinlemeye bağlı işitme kayıpları artış göstermekte. Çok fazla hissetmeseler de gençlerimizin kulaklarında herhangi bir sorun yaşadıklarında mutlaka doktora müracaat etmelerini öneririm. Bebeklerde işitme kaybı tespit edildiği zaman, tam sağırlık bile olsa, hiç kulakları duymasa bile günümüz şartlarında biyonik kulak takılabilmektedir. Biyonik kulaklarla hastalarımız duyabilmektedir. Okul çağındaki çocuklarda ise en sık rastlanan işitme kaybı nedeni orta kulakta sıvı birikmesidir. Bu da basit ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. İleriki yaşlardaki hastalarımızda ise işitme cihazlarıyla işitme konforunu sağlayabiliyoruz. Her yaşta karşımıza çıkabilecek işitme sorunlarınız tedavisi günümüzde mümkün” dedi.



İşitmenin kişinin dış dünya ile bağlantı kurmasının en önemli unsurlarından birisi olduğuna değinen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar ise, işitme sorunlarının erken teşhis ve tedavisi hakkında uyarılarda bulundu. Yeni doğan çocuklarda yapılan işitme taramasının erken teşhiste önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dr. Kenar, “Sağırlık tespit edilen bebekler biyonik kulak takılarak, topluma kazandırılabiliyor. Okul öncesi ve okul çağında yapılan tarama testleriyle de farkında olunmayan işitme sorunları tespit edilebiliyor. Bu hastalar cerrahi yöntemler veya işitme cihazlarıyla tedavi ediliyor. Orta ve ileriki yaşlarda ise mesleklere bağlı olarak gürültüden kaynaklı, daha ileriki yaşlarda ise yaşlılığa bağlı işitme kayıpları ortaya çıkabiliyor. Farkına varıp doktora gidenler oluyor ama farkına varamayan veya farkına varsa bile doktora gitmeyen kişilerle de karşılaşabiliyoruz. Tedavi edilmeyen iletişim sorunları günlük hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor” diye konuştu.



“Gerektiği halde cihaz kullanmayanlar depresyon ve Alzheimer riski taşıyor”

İşitme sorunu yaşayanların mutlaka bir uzmana başvurması ve verilen tedavi uygulamaları tavsiyesinde bulunan Dr. Kenar, oluşabilecek riskleri şu sözlerle anlattı:

“İleriki yaşlarla işitme kaybı yaşayıp işitme cihazı kullanan kişilerde depresyon ve Alzheimer riski daha az. Tam tersine işitme cihazı kullanması gerektiği halde cihaz kullanmayan bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda depresyon ve Alzheimer’a yakalanma riskinin daha çok olduğu görülmüş. Dolayısıyla hastaların sağlık bir yaşlanma süreci ve hayat kalitesi için gerektiği takdirde işitme cihazı kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu vesileyle 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nü kutluyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.