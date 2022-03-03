Genç Horozlar deplasmanda Eyüpspor’u devirdi Sarıçam; “Kazanmaya ve kazandırmaya devam”

TFF Gelişim Ligi 21’inci haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan A Denizlispor rakibini Emre Furtuna’nın attığı gol ile 10 mağlup ederek galibiyet sayısını 10’a puanını 35’e çıkardı ve liderlik yarışında bende varım dedi.



Karşılaşmayı değerlendiren A Denizlispor U19 Takımı Teknik Sorumlusu Memiş Sarıçam, her iki yarıda da da rakibe oranla iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek; “Zeminin çok kötü olduğu bir sahada oynadık. Maça iyi başladık pozisyonlar ürettik. 23’üncü dakikada golü bulduk. Mücadelenin ön plana çıktığı maçta deplasmandan 3 puan ile döndüğümüz için mutluyuz. Oyuncularımı mücadelelerinden ve özverilerinden dolayı tebrik ederim. Kazanmaya ve kazandırmaya devam” ifadelerini kullandı.

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